立院內政委員會到竹市議會談合併修法 林智堅：遺憾

大新竹合併升格議題熱，立法院內政委員會考察全台行政區域畫分及地方制度法修法相關事宜，今早到新竹市議會舉辦研討會；新竹市長林智堅今接受媒體聯訪時表示，在防疫期間立委沒做好在立院審查，反而到各縣市議會趴趴走，為了政黨與一己之私，違逆大新竹民意到地方找議員取暖、背書，實在覺得很遺憾。

林智堅指出，大家可以看到，這些人阻擋大新竹合併升格，透過議事程序繼續杯葛，他們對彰化升格沒意見，反而對自己的家鄉有不同的意見，原因是這些立委都是大新竹選區的，對合併升格推動推三阻四，相信民眾的眼睛是雪亮的，會記得是誰在阻擾大新竹合併升格與發展。

另外，林智堅說，他也要呼籲國民黨主席朱立倫，要正視大新竹縣市民眾期待升格發展的意見與聲音，不要企圖阻擋合併升格來保障地方派系、黑金。

在場有媒體提問，林智堅的「取暖」，是指這次立院委員會考察嗎？林智堅回應，立委的工作還有場域都在立院，主要工作就是立法、修法，他們卻跑到新竹縣市議會，昨到彰化縣議會。竹竹合併升格一定會影響地方議員的席次，過去幾個直轄市升格都是立委全力支持，很遺憾看到在野黨立委不為大新竹合併升格努力，反而用各種方式阻擾。

又有媒體提問，這次立院委員會考察的重點是希望跟市長與市府理性溝通，有立委認為林智堅沒到場很可惜。林智堅說，立院、立委的職權，並無要求地方政府官員參與或到場備詢，若這些立委是基於於大新竹合併升格的目標要和市府討論溝通，他樂意。

但從過去這些立委的發言和實際作為，都顯示是阻礙合併升格且反對，尤其國民黨在朱立倫帶領下悖離大新竹民意，對政策沒有正向論述，總是跟著風向走，一下支持、一下反對。該議題已在立院付委，期待在委員會理性溝通討論，使朝野及早有共識促成大新竹合併升格，解決塞車、孩子教育、醫療資源等問題，也讓半導體產業在世界更有競爭力。

針對民眾黨立委高虹安稱林智堅只與蔡英文總統、民進黨派系溝通大新竹合併升格議題，忽略被點名的五大寇，林智堅說，他沒點名誰是五大寇，他們不須對號入座。高虹安從台北來，過去從未看她在地方經營，來了就說要選新竹市長，且好像一定會當選的樣子，希望高要聆聽新市民、縣民聲音，不要一心只為選舉鋪路、違背民意，不要每次來就作秀，拍拍照就走，這不可能得到民眾支持。

至於大新竹合併升格專案辦公室的進度，林智堅說，已著手進行邀請專家和學者，預計在過年後啟動，但仍要視疫情情況，現在重中之重還是防疫工作。

而媒體報導黨中央屬意林智堅選竹縣，羅秉成選竹市，對此，林智堅說，刻最關鍵還是防疫工作，他一直提醒，竹市和桃園鄰近，會料敵從寬、禦敵從嚴，此刻談選舉都不是民眾所期待的。