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北所因超收籲請院檢審慎評估羈押 監院：僭越機關權責

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
北所因超收籲請院檢審慎評估羈押，監院通過調查報告指出，已僭越機關權責。本報系資料照
北所因超收籲請院檢審慎評估羈押，監院通過調查報告指出，已僭越機關權責。本報系資料照

台北看守所因超收現象嚴重，在2020年11月底致函大台北地區6院檢，籲請審慎評估羈押被告聲請及裁定禁止接見之人數。監察院昨通過監委林國明、王麗珍提出之調查報告，認為已僭越機關權責，且極易使人誤解或產生不當聯想，應檢討避免類此行為傷害司法公正與審判獨立，並函請矯正署應針對部分都會區仍有超收現象之矯正機關，一併檢討。

查案監委表示，台北看守所該行文作法，已僭越機關權責，有侵越審判權獨立行使之虞。另對照該函發出後，次月出所被告總人數即較前月增加27人；且據法務部表示，經統計，台北看守所該函發出後，受文之各地檢署聲請羈押件數減少，裁定羈押禁見被告獲准交保件數增加，此狀況極易使人誤解或產生不當聯想。

查案監委指出，關於刑事被告是否應受羈押，均依刑事訴訟法規定之要件審酌認定，且偵查中檢察官對於是否聲請羈押被告，並不會考量看守所的容納人數，而是完全依照刑事訴訟法有關羈押之要件，及必要性予以審酌決定。台北看守所之行文，將非屬檢察機關或司法機關於聲請或裁定羈押被告禁見處分時，需考量之看守所是否超額收容情事，顯有違失。

查案監委另表示，全國矯正機關整體而言，自2020年底以來固然已無超收情事，但台中、台南、高雄等都會區個別矯正機關則仍有超額收容之情形，尤以兼辦看守所業務之法務部矯正署桃園監獄最為嚴重，應一併檢討，妥為規畫因應處理對策。

刑事訴訟 法務部 司法

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