莊瑞雄暗指與「魔鬼共舞」 周春米：鄉親不能接受

屏東縣長民進黨黨內初選競逐白熱化，立委周春米被對手莊瑞雄暗指與國民黨地方派系勾結，是與魔鬼共舞，也是民主之恥，屏東縣議會民進黨團總召何輝能今天將開記者會要求莊瑞雄道歉。周春米今天表示，莊瑞雄可能是快人快語，但是屏東鄉親認為把她的支持者標籤為魔鬼，把五星級縣長打出縣政榮耀說是民主之恥，很多鄉親無法接受，傷害了他們的感情。

針對初選剛開始內部就廝殺，周春米指出，「這也不是我樂見」，立委就是在基層服務、聆聽民意，再到台北國會開會問政，宣布初選期程在公投結束後、過年前來報告，照一般合理的方向去走，每個人宣布參選，是一個儀式，初選過程、結果，兄弟姐妹各自努力，大家要有風度，黨內也希望初選同志不要互相攻詰。

周春米說，屏東縣長初選全國觀注，競爭激烈，代表同志都很優秀，很有榮耀參與這樣競爭，初選三人都有責任來達成模範選舉，「屏東太陽很大熱情，要迎向陽光」