桃園聯邦銀行群聚案採檢出爐 新增9例確診

桃機群聚今再擴大，其中3名為桃園聯邦銀行健行分行員，為居服員案17472接觸者，晚間採檢結果出爐再添9例，分別為2例男性、7例女性，年齡介於20至50歲，均為本日匡列接觸者擴大採檢，中壢區聯邦銀行健行分行員工案17630同職場工作人員。

衛生局正漏夜調查，並持續擴大匡列相關接觸者採檢，並針對工作場域清消。

中央流行疫情指揮中心今晚公布國內新增9例本土確定病例（均尚未取號，Ct值介於18.2-26.5），目前銀行員工及其家人、親友及近距離接觸者，已經全部隔離，衛生局正漏夜調查並持續擴大匡列相關接觸者做採檢作業，並針對個案服務工作場域進行清消。

指揮中心說明，桃市府衛生局已於中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心等處開設社區採檢站，呼籲若民眾曾於1月4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測，若於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。

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