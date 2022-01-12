【重磅快評】首善之區不如偏鄉 民怨要算在柯文哲頭上

新冠疫情持續擴大，各地都出現民眾搶打三劑人潮，不過首善之區台北市的議員卻發現，台北市疫苗接種站竟是六都之末，並批市長柯文哲帶領的團隊無所作為；在議員督促之下，北市今天推出因應作法，表示將開設中型接種站，後天起開放線上預約；只是，中央早已宣布15日要重啟中央疫苗預約平台，北市早一天重啟地方系統，不僅意義不大，反讓市民無所適從。

北市議員拿一水之隔的新北來做比較，指新北已公告中大型接種站設置的地點與日期，但台北市卻無動靜，議員並指出，新北市人口是北市的1.6倍，但新北市的莫德納接種站卻是北市3倍，BNT、高端是北市20倍，AZ是北市40倍，還有隨到隨打的機動疫苗接種站，台北市望塵莫及。

其實，中央放寬第三劑施打資格，第二劑間隔時間從5個月短到12星期，台北市長柯文哲一直很有意見，認為中央 命令應該要有輕重緩急，這樣恐造成不是那麼緊急的人排擠掉需要優先打的，他仍下令先挪出一部分疫苗來打機場、防疫旅館及醫院人員，預計會再開放中型注射站，再讓大家重新預約。

柯文哲的考量有其專業，但問題是，市民不一定認定市長的想法，而且目前疫苗數量充足，想打第三劑的民眾超過官員的想像，以致於北市府團隊的步伐緩慢，招致民怨及民代的批評。

台北市不採隨到隨打，但北市的預約平台系統卻經不起考驗，系統卡卡，狀況不斷，加上台北市加開中大型施打站的速度拚不過其他縣市，這陣子讓台北市民彷彿覺得自己不像首都市民；現在中央都已宣布15日要重啟中央預約平台，台北市衛生局還說要前一天重啟台北市的預約系統，不少市民陷入兩難：到底是要上地方系統預約，還是再等一天上中央的平台呢？

事實上，在中央決定重啟預約平台之前， 北台灣包括基隆、桃園、新竹已經開放隨到隨打，中南部也有許多縣市也是隨到隨打，根本不必預約，而之前台北市民預約不到疫苗的情況卻一再重演，這次仍有台北市民決定要到外縣市打第三劑。

台北市醫療資源是全國之冠，在第一劑 、第二劑施打期間都出現市民跑到其他縣市預約打疫苗的情形，民進黨前秘書長文嘉就曾在臉書抱怨一番；怪的是，在屢次經驗之後，北市的官員竟然無感，在第三劑開打之後，越界打疫苗的情形依然再現，先別提市民的不便，官員難道沒有從中學到教訓嗎？

第三劑決策雖然開放突然，但有了第一劑、第二劑的施打經驗，即使中央的預約平台塵封多時，許多縣市都能靈活應變，例如桃園市就全面採行隨到隨打的策略，在中央宣布十五日要重啟平台之後，市府又馬上調整為「單日莫德納、雙日BNT」，17日起接軌中央1922平台，民眾才須預約接種，清楚有序，自然也沒有聽聞民怨 。

彰化縣保留衛生所服務優先給65歲長輩打第三劑，其餘民眾同樣比照一、二劑向合作醫療院所聯絡施打；屏東縣政府10日到14日屏東火車站開設施打站，接著陸續開設偏遠地區速打站，民眾免預約隨到隨打，1到3劑都可以，便民程度令台北市民羨慕不已，如果北市府團隊思維不變、反應持續遲緩，恐怕只多不少的民怨最終要算在柯市長頭上。