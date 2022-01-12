快訊

又增1護理師確診Ct16！北市證實「非中興院區」 發病以為疫苗副作用

桃園「蝦皮店到店」有確診者足跡 業者自主停業一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】首善之區不如偏鄉 民怨要算在柯文哲頭上

聯合報 / 主筆室
新冠疫情持續擴大，各地都出現民眾搶打三劑人潮，不少縣市都提供隨到隨打，毋須預約的服務。記者黃仲裕／攝影
新冠疫情持續擴大，各地都出現民眾搶打三劑人潮，不少縣市都提供隨到隨打，毋須預約的服務。記者黃仲裕／攝影

新冠疫情持續擴大，各地都出現民眾搶打三劑人潮，不過首善之區台北市的議員卻發現，台北市疫苗接種站竟是六都之末，並批市長柯文哲帶領的團隊無所作為；在議員督促之下，北市今天推出因應作法，表示將開設中型接種站，後天起開放線上預約；只是，中央早已宣布15日要重啟中央疫苗預約平台，北市早一天重啟地方系統，不僅意義不大，反讓市民無所適從。  

北市議員拿一水之隔的新北來做比較，指新北已公告中大型接種站設置的地點與日期，但台北市卻無動靜，議員並指出，新北市人口是北市的1.6倍，但新北市的莫德納接種站卻是北市3倍，BNT、高端是北市20倍，AZ是北市40倍，還有隨到隨打的機動疫苗接種站，台北市望塵莫及。

其實，中央放寬第三劑施打資格，第二劑間隔時間從5個月短到12星期，台北市長柯文哲一直很有意見，認為中央 命令應該要有輕重緩急，這樣恐造成不是那麼緊急的人排擠掉需要優先打的，他仍下令先挪出一部分疫苗來打機場、防疫旅館及醫院人員，預計會再開放中型注射站，再讓大家重新預約。

柯文哲的考量有其專業，但問題是，市民不一定認定市長的想法，而且目前疫苗數量充足，想打第三劑的民眾超過官員的想像，以致於北市府團隊的步伐緩慢，招致民怨及民代的批評。  

台北市不採隨到隨打，但北市的預約平台系統卻經不起考驗，系統卡卡，狀況不斷，加上台北市加開中大型施打站的速度拚不過其他縣市，這陣子讓台北市民彷彿覺得自己不像首都市民；現在中央都已宣布15日要重啟中央預約平台，台北市衛生局還說要前一天重啟台北市的預約系統，不少市民陷入兩難：到底是要上地方系統預約，還是再等一天上中央的平台呢？                

事實上，在中央決定重啟預約平台之前， 北台灣包括基隆、桃園、新竹已經開放隨到隨打，中南部也有許多縣市也是隨到隨打，根本不必預約，而之前台北市民預約不到疫苗的情況卻一再重演，這次仍有台北市民決定要到外縣市打第三劑。

台北市醫療資源是全國之冠，在第一劑 、第二劑施打期間都出現市民跑到其他縣市預約打疫苗的情形，民進黨前秘書長文嘉就曾在臉書抱怨一番；怪的是，在屢次經驗之後，北市的官員竟然無感，在第三劑開打之後，越界打疫苗的情形依然再現，先別提市民的不便，官員難道沒有從中學到教訓嗎？    

第三劑決策雖然開放突然，但有了第一劑、第二劑的施打經驗，即使中央的預約平台塵封多時，許多縣市都能靈活應變，例如桃園市就全面採行隨到隨打的策略，在中央宣布十五日要重啟平台之後，市府又馬上調整為「單日莫德納、雙日BNT」，17日起接軌中央1922平台，民眾才須預約接種，清楚有序，自然也沒有聽聞民怨  。

彰化縣保留衛生所服務優先給65歲長輩打第三劑，其餘民眾同樣比照一、二劑向合作醫療院所聯絡施打；屏東縣政府10日到14日屏東火車站開設施打站，接著陸續開設偏遠地區速打站，民眾免預約隨到隨打，1到3劑都可以，便民程度令台北市民羨慕不已，如果北市府團隊思維不變、反應持續遲緩，恐怕只多不少的民怨最終要算在柯市長頭上。

疫苗 屏東縣政府

延伸閱讀

7處中型接種站量能恐不足？柯文哲：壓迫醫院增加量能

接種吊車尾？柯文哲抱怨中央：一下600萬人打又沒排序

專責旅館恐成破口？柯文哲：與其烽火遍地寧可集中安置

境外+92！柯文哲稱匪夷所思：國外PCR不準還是疫苗效果差？

相關新聞

接政府標案與其他媒體一致 徐巧芯酸：拿高端比莫德納

針對資深媒體人周玉蔻在節目上談論台中北屯太原段土地爭議，國民黨北市議員徐巧芯今天直接在臉書開嗆「周玉蔻零用錢大公開」，指...

藍營支持者茫然中急尋浮木 下詔罪己的朱立倫還是選項嗎？

國民黨繼四大公投全軍覆沒後，中二補選、罷昶相繼鎩羽連三敗，藍營士氣跌到谷底，黨主席朱立倫選後的言行更引發支持者不滿。藍天行動聯盟等深藍團體今（12日）天下午到國民黨中央黨部前抗議，高舉「請朱主席鞠躬下台」、「誰為龐建國自殺負責」等標語牌，要求朱立倫為敗選、龐建國輕生下台負責。朱立倫這次不再神隱，正式在中常會鞠躬道歉表示，「辛苦的是大家，做不好的是我。」但除了道歉，支持者更期待的是，朱立倫能拿出什麼他口中「吸引所有反對民進黨的力量」的具體作法？

蘇貞昌探視陳柏惟 陳：後天檢查無礙即可出院

前立委陳柏惟昨天謝票從車上跌下，頭部著地受傷，右肩韌帶有撕裂傷。行政院長蘇貞昌下午前 視並囑安心養傷。據了解，蘇貞昌此行...

陳菊觀摩國民法官模擬法庭 關注人權保障

「國民法官」新制明年將上路，監察院長陳菊今天觀摩模擬法庭運作。她說，人權保障與司法公正是重要價值，監院尊重司法獨立審判；...

【重磅快評】首善之區不如偏鄉 民怨要算在柯文哲頭上

新冠疫情持續擴大，各地都出現民眾搶打三劑人潮，不過首善之區台北市的議員卻發現，台北市疫苗接種站竟是六都之末，並批市長柯文...

飛官培訓亮紅燈？老舊F-5壓縮訓練時數 200小時變50小時

F-16飛官陳奕上尉昨天（11日）在嘉義東石的水溪靶場進行炸射訓練不幸墜海，軍方立即全力搜救，目前尚無消息。事故原因為何還待調查，但從軍方公布他的官校年班、飛行時數等基本資訊，可發現近年空軍戰機飛官的培養，出現極嚴重的延宕。為配合機務狀況與戰備需求，學官的訓練時數近年持續下降：陳奕分發到F-16部隊前，總飛行時數只有260小時，遠低於早年要求的400小時標準。更糟的是，陳奕並非特例，比他更年輕的飛官，此一數字更降到250小時以下。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。