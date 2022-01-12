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彰化爭取升格！內政委員會考察 民代頻問年底有得選嗎

聯合報 / 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
彰化縣爭取升格第七都，立法院內政委員會今天會同內政部官員到彰化縣考察並舉行座談會。記者林敬家／攝影
彰化縣爭取升格第七都，立法院內政委員會今天會同內政部官員到彰化縣考察並舉行座談會。記者林敬家／攝影

彰化縣爭取升格第七都，縣府已將升格計畫書送達內政部，立法院內政委員會今天會同內政部官員到彰化縣考察並舉行座談會，多名縣議員提出希望盡快有時間表，關心若升格下一屆選舉是否還有得參選，內政部政務次長陳宗彥說，不管程序怎麼走，今年6月25日是年底選舉公布選舉區的期限。

彰化縣長王惠美在座談會說，彰化被說人口聚集比較不明顯，但以目前彰化的人口密度來看，彰化每平方公里高達1167人，高雄市現在才931人就可以升都，台南市也不過850人一樣可升都，而彰化卻不能，「彰化人真的没有比人較卡細漢」。

立法委員高虹安肯定彰化歷史文化，有升格條件，她指出，彰化起碼有做報告，並務實的充分討論，不像其他首長只喊要升格沒有計畫，不過在餅有限下，也強調應盡快修地制法。

彰化縣若改制直轄市地方公職人員將變動，議員從54人減為43人，鄉鎮市長與鄉鎮市民代表共343人都不用選了，彰化縣議員張錦昆、賴清美以及吳淑娟等人在座談會上針對若彰化升格，實施日期是在今年選舉還是下一屆提問，要求內政部明確回應。

陳宗彥說，依照程序走要在6月25日選舉區完成公告；針對審查調查無法給予確定時間表，依據過往經驗有長達兩年以上、長達一年以上，時程不一。

他也說，站在主管機關立場不宜表態，以免影響審查小組決議，也要向地方說明不能靠升格來改善財政，升格之後債務比例提高，財政紀律更為重要。

立法院內政委員會召委林為洲說，相關程序必須弄清楚彰化才能趕在2022升格，避免浪費審議時間，現有地制法規定，彰化縣已經符合，按現有法律即可申請升格，而竹竹合併，雖然他是新竹縣立委，但就全國規劃來講，要有一致性標準。

林為洲最後指出，內政部次長講不出來審議時程，他認為，目前還有半年時間讓內政部審議，不能說時間不足，內政部、行政院不審議出結論的話，說不過去。

彰化縣爭取升格第七都，立法院內政委員會今天會同內政部官員到彰化縣考察並舉行座談會。記者林敬家／攝影
彰化縣爭取升格第七都，立法院內政委員會今天會同內政部官員到彰化縣考察並舉行座談會。記者林敬家／攝影
彰化縣爭取升格第七都，立法院內政委員會今天會同內政部官員到彰化縣考察並舉行座談會，內政部政務次長陳宗彥未提出審議時間表。記者林敬家／攝影
彰化縣爭取升格第七都，立法院內政委員會今天會同內政部官員到彰化縣考察並舉行座談會，內政部政務次長陳宗彥未提出審議時間表。記者林敬家／攝影
彰化縣爭取升格第七都，立法院內政委員會今天會同內政部官員到彰化縣考察，上午到八卦山。記者林敬家／攝影
彰化縣爭取升格第七都，立法院內政委員會今天會同內政部官員到彰化縣考察，上午到八卦山。記者林敬家／攝影
彰化縣爭取升格第七都，縣府已將升格計畫書送達內政部，立法院內政委員會今天會同內政部官員到彰化縣考察並舉行座談會。記者林敬家／攝影
彰化縣爭取升格第七都，縣府已將升格計畫書送達內政部，立法院內政委員會今天會同內政部官員到彰化縣考察並舉行座談會。記者林敬家／攝影

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