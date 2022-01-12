影／侯友宜視察防疫車隊 落實防疫1月21日放寒假

桃機染疫案持續延燒，春節腳步又接近，為避免疫情在人與人移動間擴散，新北市加強防疫計程車、防疫大巴、普通計程車及市區公車等公共運具的防疫措施。新北市長侯友宜今視察防疫車隊的整備情形時，呼籲防疫車隊駕駛與乘客務必落實防疫規範。針對桃園市政府宣布將提前在一月十四日放寒假，侯市長回應表示，新北疫情相對穩定，會針對疫情狀況做滾動式檢討，仍會照計畫在一月二十一日放寒假。

侯友宜表示，新北市防疫計程車司機有二十位已完成第三劑接種，接種完第二劑的有一百六十名，後續會由衛生局通知符合施打第三劑資格的駕駛盡速施打疫苗。防疫計程車也加強防疫SOP，乘客上車前駕駛必須為乘客及行李進行全面消毒，除了計程車行駛過程中打開車窗保持通風外，乘客下車後，不僅進行車內消毒，也要打開車門，讓車內空氣流通。侯友宜指出，一般計程車與公車的清消，會按照最嚴謹的規定作業，每四小時清消公車一次，計程車則在乘客下車後立即消毒，落實防疫規定。