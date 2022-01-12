改選新竹縣長？林智堅：談這些言之過早

有報導指出，因新竹縣市合併可能破局，市長林智堅可能改選新竹縣長，行政院發言人羅秉成有望到竹市參選。林智堅今天下午到台北出席活動，表示今年全力推動大新竹合併升格，也要大家別幫他找工作，「談這些言之過早」，至於羅秉成選新竹市長？他也說，應該要請教當事人，他沒有什麼評論。

立法院內政委員會將於明天到新竹市進行地方制度法修法研討會，新竹市政府已經表明不會出席。林智堅今天受訪再次強調，大新竹合併升格議題是將近6成縣市民期待，國民黨沒有好好在此議題做理性溝通、討論，召委林為洲卻利用此時間到地方議會找議員取暖、甚至背書，這是做秀大於實際意義。

林智堅也呼籲國民黨朱立倫主席應該要正視大新竹民意，不要違背民意，地制法修法付委了，希望朝野能夠正視地政法修正，不要再用委員會到各地方議會做秀，應該趕快回到委員會實質討論，讓地政法修正更明確更有進展，讓大新竹合併升格，解決縣市民生活問題，也能成為台灣半導體產業和全世界競爭後盾。

至於林智堅下一步動向？有媒體報導可能改戰新竹縣長？林智堅受訪重申，市長任期還有一年，最重要還是市政工作，我也會利用這一年力推大新竹合併升格。這些都比他的下一步來的關鍵。感謝大家關心，並說現在談這些都言之過早。

媒體追問林智堅什麼樣的人選可以延續施政？林智堅說，新竹市是台灣矽谷、台灣半導體產業的重鎮，選民結構也很獨特非常年輕高度自主，未來新竹市長或者合併升格大新竹人選都應該要能夠開創、高度執行力。期待修法後大新竹合併升格後，全黨找出最適合的人選，自己也會全力輔選，讓大新竹未來更好。

至於是否還有選台北市長可能？林智堅強調，個人下一步真的不重要，近期又因為疫情關係，各地方政府防疫工作投入更多心力，期待這些工作都能穩健，尤其是防疫。新竹市跟其他城市不一樣，因為擁有「護國神山群」，是防疫工作的重中之重，未來會將工作放在防疫、市政以及大新竹合併。