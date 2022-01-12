酒精鎖執行率過低 趙正宇點出原因

裝設酒精鎖執行率僅百分之4，無黨籍立委趙正宇指出，酒精鎖執行率過低，監理站量能不足為主因，導致酒駕累犯未受應有的管制，進而造成交通事故悲劇，今天臨時提案要求交通部限期1個月內向立法院交通委員會提出書面報告。

桃園監理站今天舉辦檢驗線改造啟用典禮，包括交通部政務次長陳彥伯、立法委員趙正宇等人皆蒞臨揭牌。其中爭取監理站改造多年的趙正宇表示，桃園人口快速發展，舊監理站已使用多年，檢驗能量沒有跟上，自進入立院開始便不斷向公路總局爭取，至今總算開花結果。

據交通部統計，截至2020年11月，應裝設酒精鎖之受限駕駛人2367人，僅有581人申請管制車輛登記，真正登記管制者，僅有25輛機車、70輛汽車，共95輛車安裝酒精鎖，執行率僅百分之4。

趙正宇說，近年來交通事故不斷，針對每件事故的改善是治標，從源頭的車輛檢驗做好才是治本，像是針對酒駕安裝的酒精鎖，至今執行率都過低，就是因為監理站量能不足，導致酒駕累犯未受應有的管制，進而造成交通事故悲劇，作為民意代表督促政府正視此一問題責無旁貸，而桃園監理站的改善就是第一步。