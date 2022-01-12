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邱淑媞：靠疫苗覆蓋率來控疫情不實際 國門檢疫應分流

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民健康署前署長邱淑媞。圖／聯合報資料照片
國民健康署前署長邱淑媞。圖／聯合報資料照片

國民黨智庫今舉行「後疫情下的策略論壇—變種病毒來襲，政府變通了嗎」，黨主席朱立倫致詞表示，變種病毒來襲已經是事實，政府到底準備好了嗎？國民健康署前署長邱淑媞提醒，Omicron只要進入社區，就會非常難清，想要靠疫苗覆蓋率來控制疫情不切實際，國門檢疫應該要全程分流。

朱立倫指出，上個月經濟學人將變種病毒Omicron與經濟Economics結合成一個新Omicronomics，探討可能造成的經濟影響，第一個就是大幅度的通貨膨脹，僅管政府說臺灣去年通貨膨脹率2%左右，跟民眾感受完全不同，因臺灣計算通貨膨脹的公式裡面沒有考慮到狂飆的房價。

朱立倫進一步指出，全台去年房價超過將近10%，但是臺灣實質薪資卻是5年來首次衰退；臺灣經濟去年正成長，但只有少數科技廠商出口暢銷，其他產業大傷，「一家烤肉、萬家傷」，疫情拉大了臺灣所得差距，最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得差距為6.13倍，創下了8年的最高紀錄。

智庫副董事長張善政則醒政府，在企業數位轉型部分，政府是否有積極幫助中小企業數位轉型？疫情不僅只會造成民眾貧富差距，也會造成產業貧富差距。張善政也呼籲政府要設定一個KPI，讓政府部門線上開會變成一個常態，這不僅可以降低人員往來之間的成本，更對減碳做出貢獻。

智庫永續組召集人陳宜民表示，目前第一劑施打率為80.22%，有將近200萬人的空白，這些應該要優先催打。而指揮中心超前部署提前開放全民接種第三劑，並縮短二、三劑間隔為三個月，比美日還迅猛是不恰當的，因為當第二劑還有保護力時，施打第三劑將造成中和抵銷效果，而無保護力。

陳宜民呼籲施打第三追加劑疫苗接種應有優先順序，如醫事人員(約63萬人)、高接觸風險第一線工作人員(約18萬人)、這些人應如當初分九大類時優先施打；而機構及社福照護系統之人員及其受照顧者與洗腎患者(約43萬人)、75 歲以上長者(106萬人)等高風險族群應架設「綠色通道」或到機構接種。

國民健康署前署長邱淑媞表示，如果能盡量地把病例數壓到最低，對經濟的影響力也會更小，因為Omicron只要進入社區，就會非常難清。指揮中心必須要面對現實，防疫沒有短程跟長程的區別，像是越南跟南韓，發生率跟死亡率都越來越高，想要靠疫苗覆蓋率來控制疫情，都是不切實際。

邱淑媞說，Omicron的潛伏期只有3天，症狀出現率只有1天，今天只要接觸病例，隔天可能就有症狀，但3天才會確診，這就是Omicron傳播鏈如此快速的關鍵，就算是英國的三劑覆蓋率非常高，確診率跟死亡率也不斷上升，連同住院率也是，17歲以下的住院率比DELTA的時候還高，高達2.7倍。邱淑媞建議，國門檢疫應該要全程分流，第一線工作人員都要定期普篩且有症狀都要馬上通報。

臺灣大學公共衛生學院兼任教授金傳春提出三點建議，可請在流行深重國的親友延緩來臺日期，減少群聚感染；又臺灣年長者的新冠疫苗接種覆蓋率並不理想，其親友與照顧者最好打滿三劑疫苗，提升周遭人的群體免疫力，並降低訪客；以及我國應提早投入改進新冠疫苗。

新冠疫苗 邱淑媞

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