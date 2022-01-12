談福島食品開放 蔡總統：以國際標準、科學證據為依據

日本福島五縣的食品是否開放進口近期廣受討論。身兼黨主席的蔡英文總統今天在民進黨中執會中表示，新的一年，要繼續團結防疫，也要持續走向世界。絕對會以幫國人健康安全嚴格把關為原則，以國際標準、科學證據為依據，來面對日本食品進口議題，以及後續的雙邊協商；同時也會和社會各界，進行多方溝通和理性討論。

蔡總統指出，上個月公投的結果，展現出台灣人民走向世界的決心，台灣也有信心，迎向自由開放的國際經貿體制；但要再次強調，無論任何國家的食品，政府一定會全力為人民的健康把關。

蔡總統表示，在睽違兩年之後，昨天「台日經濟貿易會議」重啟了，日本台灣交流協會會長大橋光夫也明確地表示，日本絕對不會出口有健康疑慮食品到台灣，且大家都知道，長年以來食品安全的議題，是台日在深化經貿交流的重要議題。

蔡總統說，會讓國人安心地享用沒有健康疑慮的食品，也要充滿自信，更進一步參與像CPTPP等高標準的國際經貿體制，要掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，讓台灣走向世界、立足世界，創造更多機會和繁榮發展。