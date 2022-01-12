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林堅智拒參加升格研討會 林為洲：非常遺憾

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
立法院內政委員會召委林為洲主辦的考察全國行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜研討會，但積極推動大新竹升格的新竹市長林智堅卻拒絕參加，林為洲表示遺憾。記者劉明岩／攝影
立法院內政委員會召委林為洲主辦的考察全國行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜研討會，但積極推動大新竹升格的新竹市長林智堅卻拒絕參加，林為洲表示遺憾。記者劉明岩／攝影

積極推動新竹縣市升格直轄市的新竹市長林智堅，拒絕參加由立法院內政委員會召委林為洲主辦的考察全國行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜研討會，林為洲今天率委員會成員到彰化考察升格事宜時表示遺憾，強調彰化直接升格符合地制法規定，但大新竹升格則牽涉縣市合併，必須縣市合作，取得共識。

林為洲今天上午率領內政委員會立委葉毓蘭、鄭正鈐、吳怡玎到彰化考察升格相關事宜，由內政部政務次長陳宗陪同，縣長王惠美、縣議會議長謝典林、在地立委謝衣鳳、陳秀寶及黃秀芳等人也都到場，林為洲等人從八卦山大佛前，俯瞰彰化市區，並一起高呼「升格七都，彰化先行」口號。

林為洲明天在新竹也要舉辦研討會， 但新竹市長林智堅表示，地方政府並無義務向立院委員會說明，市府不會隨特定人士的政治操作起舞，更不會派員參加。

對於林智堅的說法，林為洲表示「非常遺憾」，林為洲說，彰化縣直接升格直轄市符合地制法規定，但大新竹升格則牽涉縣市合併，必須縣市合作，取得共識，因此由下而上舉辦這場研討會，林智堅應該來參加，如果有不同意見可以場溝通協調，真理愈辯愈明，提供做中央決策的參考。

立法院內政委員會召委林為洲（前排右4）主辦的考察全國行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜研討會，但積極推動大新竹升格的新竹市長林智堅卻拒絕參加，林為洲表示遺憾。記者劉明岩／攝影
立法院內政委員會召委林為洲（前排右4）主辦的考察全國行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜研討會，但積極推動大新竹升格的新竹市長林智堅卻拒絕參加，林為洲表示遺憾。記者劉明岩／攝影

林為洲 新竹

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