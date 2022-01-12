快訊

中油三接外推方案環差初審闖關未果 仍得補件再審

銀行員確診來往學生驚呼「恐怖」 採檢站湧入百人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇揆就任3年 蔡總統讚：疫情積極掌握、經濟逆勢成長

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌就任將滿3年，蔡英文總統讚許，疫情積極掌握、經濟逆勢成長。本報系資料照
行政院長蘇貞昌就任將滿3年，蔡英文總統讚許，疫情積極掌握、經濟逆勢成長。本報系資料照

行政院長蘇貞昌就任即將滿三周年。身兼民進黨主席的蔡英文總統今天在民進黨中執會中表示，蘇貞昌帶領的行政團隊，三年來經歷許多挑戰，度過一關又一關的困難，從去年12月18日公投及1月9日選舉結果，看出無論是對事的公投或是對人的選舉，只要平時努力把執政做出績效，面對挑戰大家團結全力以赴，就可以得到國民的認同和信任，再艱難的逆境，都挺得過去。

蔡總統表示，蘇內閣團隊穩健踏實，不但對於疫情積極掌握因應，也讓經濟在逆勢中穩定成長，各項陸續推出的社福措施，也讓國民得到照顧。作為總統，也是執政黨的黨主席，要肯定，也要表達感謝。

蔡總統指出，最近看到國內的疫情出現一些變化，境外移入趨勢升高，本土案例也有增加，國際疫情相當嚴峻，疫情的挑戰更是一波又一波的來。為了提升群體免疫力，現在，民眾只要滿十八歲、完整接種兩劑疫苗滿十二周，就可以接種第三劑，要請國人務必配合防疫指引，盡快接種疫苗，也要繼續做好防疫措施，一起努力，在農曆年前把疫情穩定下來，讓大家可以安心過好年。

蔡總統說，為了因應疫情變化，前天民進黨召開選對會第一次會議，會中也達到共識，將今年的選舉作業期程，延到農曆春節之後才啟動，再次強調當務之急，就是守好疫情防線。

疫情 民進黨

延伸閱讀

豐興鋼鐵創辦人林文貴離世 正副總統及閣揆相繼來捻香

嘉義F-16V戰機墜海 蘇貞昌指示全力搜救

總經費20.75億元　國1將增設造橋交流道

蘇貞昌要求違規寄肉將嚴懲相關人員 三部會近期研議

相關新聞

接政府標案與其他媒體一致 徐巧芯酸：拿高端比莫德納

針對資深媒體人周玉蔻在節目上談論台中北屯太原段土地爭議，國民黨北市議員徐巧芯今天直接在臉書開嗆「周玉蔻零用錢大公開」，指...

容許同班機確診二人一室 國內專責病房占床率曝

今日境外移入個案達92例，包含58例落地篩檢，憂醫療量能受到衝擊。中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前台北專...

宏都拉斯新總統就職 邀請蔡總統出席

宏都拉斯總統當選人卡斯楚將於27日就職，已邀請蔡英文總統出席，將由總統府對外說明。

影／侯友宜視察防疫車隊 落實防疫1月21日放寒假

桃機染疫案持續延燒，春節腳步又接近，為避免疫情在人與人移動間擴散，新北市加強防疫計程車、防疫大巴、普通計程車及市區公車等...

改選新竹縣長？林智堅：談這些言之過早

有報導指出，因新竹縣市合併可能破局，市長林智堅可能改選新竹縣長，行政院發言人羅秉成有望到竹市參選。林智堅今天下午到台北出...

事權應配財權 中央地方財劃要合理

【台灣醒報記者林志怡台北報導】「財權應隨事權劃分，地制法給多少事，財劃法就該給多少錢！」台大法律系教授柯格鐘指出，現行的「財政收入劃分法」與「地制法」好像是兩個互不相干的立法，「這是不對的」，他認為財

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。