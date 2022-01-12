蘇揆就任3年 蔡總統讚：疫情積極掌握、經濟逆勢成長

行政院長蘇貞昌就任即將滿三周年。身兼民進黨主席的蔡英文總統今天在民進黨中執會中表示，蘇貞昌帶領的行政團隊，三年來經歷許多挑戰，度過一關又一關的困難，從去年12月18日公投及1月9日選舉結果，看出無論是對事的公投或是對人的選舉，只要平時努力把執政做出績效，面對挑戰大家團結全力以赴，就可以得到國民的認同和信任，再艱難的逆境，都挺得過去。

蔡總統表示，蘇內閣團隊穩健踏實，不但對於疫情積極掌握因應，也讓經濟在逆勢中穩定成長，各項陸續推出的社福措施，也讓國民得到照顧。作為總統，也是執政黨的黨主席，要肯定，也要表達感謝。

蔡總統指出，最近看到國內的疫情出現一些變化，境外移入趨勢升高，本土案例也有增加，國際疫情相當嚴峻，疫情的挑戰更是一波又一波的來。為了提升群體免疫力，現在，民眾只要滿十八歲、完整接種兩劑疫苗滿十二周，就可以接種第三劑，要請國人務必配合防疫指引，盡快接種疫苗，也要繼續做好防疫措施，一起努力，在農曆年前把疫情穩定下來，讓大家可以安心過好年。

蔡總統說，為了因應疫情變化，前天民進黨召開選對會第一次會議，會中也達到共識，將今年的選舉作業期程，延到農曆春節之後才啟動，再次強調當務之急，就是守好疫情防線。