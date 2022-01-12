黨是會議、同舟修正案未通過 朱立倫：傾聽基層較重要

面對國民黨三連敗，國民黨中常委今天在中常會提案召開「黨是會議」，以及提出同舟計畫修正案，最後兩案皆未在中常會通過。黨主席朱立倫在會中表示，最重要的不是找縣市首長特別來參加黨是會議，而是多傾聽基層的聲音；至於同舟計畫，則表示會交由考紀會、組發會研議。

據與會人士轉述，針對中常委提出的黨是會議，朱立倫在會中表示，他認為最重要的，不是由任何黨務主管或縣市首長特別來參加黨是會議來發言，而是大家一起傾聽民眾基層的心聲，讓民眾知道國民黨是愛台灣的政黨，多聽基層集思廣益。

朱立倫也說，全黨對於大小戰役的結果大家應該共同來承擔，一起面對年底九合一選舉協同作戰。他還說，大小戰役沒打贏被罵是應該的，虛心檢討走該走的路做該做的事情，年底縣市首長獲選帳都要有這樣的信念、團隊作戰，才有可能打贏民進黨。

文傳會主委凌濤表示，朱立倫說，不管是黨務主管還是縣市長、民代都應該要到基層去聆聽他們的聲音，到全台灣各個角落去跟基層互動，才是真正黨是會議的精神。接下來的溝通就是和大家到各地去跟村里長和基層座談，用傾聽的方式去跟基層互動，這才是未來黨是會議所有的形式。

而中常委江碩平提到同舟計畫、于北辰兩案。據轉述，江碩平表示，不能每一次有黨員用提早退出黨的巧門，就馬上去支持其他政黨候選人，或是回過頭攻擊國民黨，應就此做開除黨籍的動作，整體細節，朱立倫裁示交由考紀會、組發會找常委研議，再向中常會報告。