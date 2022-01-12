謝金河曝竹北塞車照直呼可怕 籲政黨協商新竹縣市合併

財訊傳媒社長謝金河今天在臉書以「可怕的塞車景象：新竹人真的很打拚！」為題發文，曝光多張竹北人「日常」塞車照片，車子開了5分鐘只動了500公尺，直呼整條馬路塞爆「真的很可怕」，並援引竹科廠商說法，呼籲朝野應好好協商新竹縣市合併。

謝金河說，他今天清晨從入住的竹北豐邑喜來登飯店的房間往下看，發現天才微亮，但馬路上車子已經打結，自己外出沿著光明六路東一段跑步，果真發現整條路塞爆動彈不得，早上8點50分開車出發前往竹科參訪，更是不得了，自己原本跑步5分鐘的路程，開車竟要花上半個小時，「顯然是從六點多塞到九點多，這真的很可怕！」

謝金河文中還提到，竹北喜來登飯店周邊到勝利街，這一帶豪宅林立，架勢已不輸台北。可以想像這些年，竹科創造很多科技富豪，整個竹北十分興旺。自己沿著豆仔埔溪跑，經過聯發紡織的工廠，十幾年前，葉清澤董事長曾陪他來看廠，「那時四周都是田，現在全部蓋豪宅」。他推測移居竹北的人增多，這可能也是交通打結的原因。

竹北光明六路的塞車景象也讓謝金河不禁回想，2周前訪問力積電董事長黃崇仁，對新竹縣市合併的看法。謝說，黃崇仁表示竹科的正門屬於新竹市，後門是新竹縣，他說新竹縣市不合併不行，除了行政效率及資源，最嚴重的是交通問題，他說新竹縣市塞車的問題，外地人很難想像及理解。

謝金河認為，交通影響新竹縣市發展甚巨，現在似乎應該放棄政治成見，朝野政黨應好好協商新竹縣市合併的事。他還說，新竹縣市那麼小，40年前卻分成兩半，讓當時的他納悶，也好奇首屆新竹市長黨外人士施性忠，他創造很多話題，不知今安在？

謝金河的發文也引起熱烈討論、留言，不少網友認同新竹縣市合併，表示在竹科上班怕塞車，每天從竹北騎車到竹科上班，很辛苦，也有網友說應該要有快速方便的捷運系統。也不少網友不以為然，表示雖然支持竹竹合併，但為此要修法升格看不懂？並認為塞車行之有年，合併就能有解嗎？更有人酸建議全台合併，塞車問題迎刃而解。

新竹市長林智堅今天下午表示，新竹縣竹北到園區僅10幾20分鐘車程，但塞車變成40分鐘到1小時，原因就在跨越新竹縣市交界的頭前溪只有2座橋，新竹縣市想要再蓋一座橋，「講了10幾年都沒成，新竹縣政府因居民抗爭，位址A、B、C一直改來改去，直到去年才終於選好」，如果早就事權統一，會拖這麼久嗎？