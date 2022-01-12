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4年接870萬元政府標案 放言：合情合理合法歡迎檢驗
資深媒體人周玉蔻創辦的「放言科技傳媒」，4年來接了870多萬元的政府標案遭質疑。「放言」也發出聲明指出，合情合理合法，歡迎檢驗。
針對在節目上談論台中北屯太原段土地爭議，國民黨北市議員徐巧芯今天直接在臉書開嗆「周玉蔻零用錢大公開」，指周玉蔻創辦的「放言」，4年來接了870多萬元的政府標案，其中包括林佳龍任交通部長時期的資金，瞎扯老半天、灌大家迷湯，就是要領黨的零用錢，批評「嗯哼姊4年領納稅人870萬元，新台幣真香。」
「放言」聲明，放言科技傳媒股份有限公司自成立以來，以媒體結合現代科技，經營「放言」網路平台，甚獲讀者肯定支持；三年多來，獨立經營、爭取專案與廣告客戶做為營收來源，財務管理穩定，今後將繼續遵此原則，開發廣大市場。
「放言」指出，股東皆為民間人士，客戶對象包括公、民營機構與企業，專案簽署與合約簽訂，均公開、透明、守法、謹循媒體專業倫理；其中與政府單位和國營事業合作案，協商簽約過程，與其他媒體如聯合報、中國時報、TVBS電視台等，合情合理合法模式一致，歡迎檢驗。
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