屏東縣長綠營黨內初選火藥味十足 黨部呼籲自制團結

屏東縣長潘孟安任期年底兩任屆滿，民進黨3名現任立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄參加下屆縣長黨內初選，連日來三方競爭，火藥味十足，民進黨屏東縣黨部呼籲，各參選人務必回歸正軌，以政績表現爭取認同，不要黨內互打。

立委周春米昨天在屏東舉行宣布參選黨內初選記者會，展示在地力量為主軸，邀請縣內不分黨派的鄉鎮市長、代表、村里長與公協理事代表的，超過一千人陪同，縣長潘孟安請假站台相挺。

立委莊瑞雄先前在台北召開記者會宣布參選黨內初選，莊瑞雄昨說，指定接班人不是屏東傳統，與地方派系更是勾結屏東民主之恥，並提到，中二補選人民很清楚告訴大家，選民厭惡國民黨地方派系，希望黨內同志理解這些訊息，拒絕與魔鬼共舞，讓黨內初選回到正軌。暗諷周與國民黨地方派系勾結。

周春米今發文表示，屏東不是地方派系把持禁臠，也沒有指定就能上任傳統，五星級縣長的成績不應被認為民主之恥，在地的鄉親，更不需要因為支持對象的不同，被標籤為魔鬼；越激烈的選戰，越需要沉靜應對，對政治人物來說，魔鬼往往不在對手，而在自己的心中。

鍾佳濱陣營則是有議員在街頭掛起看板「屏東人的縣長屏東人決定，不要台北派系命令，不要私相授受指定」，暗諷另兩名參選人。

民進黨屏東縣黨部主委許展維今語重心長說，黨中央制定初選全民調機制，希望最終人選得到多數縣民支持，最近出現嚴重攻訐脫序動作，甚至遭藍營名嘴引用在政論節目見縫插針攻擊民進黨，實屬不當，他呼籲各參選人務必回歸正軌，以政績表現爭取認同，團結贏得最後的勝選。

民進黨屏東縣黨部表示，初選制度是民主的一環，即使是現任縣長潘孟安在2014年要代表本黨參選，也是跟當時仍是民進黨籍的蘇震清完成初選，才取得黨提名的資格，也就是說，民進黨針對縣市首長的初選機制最有完善的規章及電話民調方式，過去、現在都一樣，因此，既然認同民進黨，希望代表民進黨參選，就應該遵守本黨制定的遊戲規則。

許展維說，以這次四大公投、中二補選及反罷昶為例，勝選來自團結產生的凝聚力與行動力，他呼籲各方陣營自制，在競爭過程各自爭取認同，不要黨內互打，以免親痛仇快，挑戰黨的制度，更傷害黨的形象。