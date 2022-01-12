批縣市不平權！大新竹升格 正國會辦論壇討論財劃法

立法院臨時會將處理攸關縣市升格的地方制度法，民進黨派系正國會今辦「打破零和賽局—財政收支劃分的合理化」論壇，與經濟民主連合智庫和專家學者就財政收支劃分法進行討論。

正國會立委陳歐珀說，討論縣市升格時，正國會的聲明就提出日出條款，認為應在2年內完成財劃法修法、行政區劃法立法，避免「窮縣越窮、富都越富」，他認為目前的統籌分配款的分配，分為首都、其他五都、特別縣市、其他縣市「四等」，造成縣市不平權。他也拿出各縣市的人均分配款統計，各縣市確實有人均分配不均的問題。

正國會立委陳亭妃表示，當時發布聯合聲明，除了三項具體主張，就是希望透過論壇的討論，讓縣市整併與升格的工作更為順暢合理，希望達到「均衡國土」、「強化治理」、「深根民主」與「平權縣市」等有利於「台灣國家正常化」的目標。未來還2場論壇，希望這些討論對於整體地制法的討論有實質幫助。

台大法律系教授柯格鐘說，財劃法從1999年之後，就沒有修法，過去把地方的營業稅改成國稅，造成地方損失，例如中油對於高雄市，有汙染卻沒創稅。他說，財源應隨「事權」劃分，但財劃法沒有說出它和地制法的關聯性，修正時應一併考量，不應讓地方又要負擔自治事項，又有委辦事項，錢卻沒跟著下來。

東吳政治系副教授陳立剛認為，財劃法是「持續施工中的財劃法」，前途未明。地方制度母法，雖號稱有地方自治，卻是把地方的手腳綁起來，「難聽一點是跟中央乞討」，現在跟過去的集權狀況不同，很強調地方分權，因此財劃法修法應多加考慮當前中央和地方的權限和事權劃分。

陳立剛提出幾點建議，修法方向應包括擴大統籌分配稅款，直轄市縣市分配一致化，及跨縣市、跨都會的建設計畫，應有優先財政專案或計畫型補助，不要造成地方患窮又患不均的問題。

經濟民主連合智庫召集人賴中強說，地制法修法要完整配套，不要頭痛醫頭腳痛醫腳，但也不要成為阻礙改革的理由，直轄市現在已經是地方自治的常態跟原則，過去省縣是原則，直轄市是例外，現在已經從量變到質變，七成人口是直轄市，不應讓其他縣市矮人一截，這件事不具正當性，這樣的差別待遇也沒有正當理由。