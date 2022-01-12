邊境政策因「國」設事？民眾黨批陳時中：遇美國就軟掉

新冠肺炎變種病毒肆虐，國內疫情再起，民眾黨立法院黨團今舉行記者會指出，境外移入確診病例以自美國入境為多數，指揮中心先前卻未列為重點高風險國家，引發爭議後，乾脆宣布全部取消重點高風險國家，邊境政策「政治凌駕專業」。立委蔡壁如更痛批，指揮官陳時中遇到美國就「轉彎、軟掉」。

立委邱臣遠指出，今年截至昨天，美國境外移入個案高達218例，遠大於第2名的越南19例，卻沒有列為「重點高風險國家」，反觀非洲10國入境台灣病例少之又少，卻被列入；如今，指揮中心甚至全部取消重點高風險國家，不考慮各地嚴重性、往來密切程度，「邊境政策是按照錯誤資訊規畫，還是因為其他壓力，不敢把真正疫情嚴峻的國家列入高風險名單？」

蔡壁如批評，陳時中為了美國移除重點高風險國家，改成已加嚴之第三級流行地區，完全是掩耳盜鈴，另目前全台3.17萬房的防疫旅館，顯然不足以容納春節約4萬人的返鄉量能，再加上全台474家防疫旅館中，符合規定的竟只有75%，中央政府應超前部署。

立委高虹安則提到，桃園機場群聚事件看起來不只一條傳播鏈，但目前醫事、防疫人員、高接觸第一線工作者已施打第3劑者僅有22萬4621人，明顯不足以面對變種病毒入侵，應等到相關第一線工作者第3劑接種率提高，再開放其他民眾施打。

立委張其祿也呼籲，應注意「免疫負債」問題，一旦解除防疫限制，民眾開始不戴口罩、洗手頻率減少、社交距離拉近，其他傳染病恐開始流行，政府不僅要解決新冠肺炎擴散問題，也要同時加強其他流行性疾病的群體免疫力，評估加速流感、腸病毒疫苗的施打。