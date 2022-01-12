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捷運藍線設站順應民意 綠卻譏盧秀燕「政治止血 」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市新聞局長黃國瑋（右）表示，抹黑不會改變事實。記者陳秋雲／攝影
台中市新聞局長黃國瑋（右）表示，抹黑不會改變事實。記者陳秋雲／攝影

台中市議會民進黨今針對市府捷運藍線與北屯社宅兩案說明會，隨即也開記者會反擊。總召江肇國說，市府終於出來面對，但不是市長盧秀燕親自說明，他認為盧市長只是「政治止血」，且「說謊混淆」。市府新聞局長黃國瑋說，不是今天才澄清，而是一路不斷說明，但政論員與媒體仍抹黑，今天一次說清楚。

江肇國指出，捷運藍線設正英站，外界對盧市府更改站點到「台灣大道與沙鹿正英路口」即所謂的正英站，對圖利地方家利益說不清。議員張家銨表示，市府說是順應民意，但她與地方民眾也連署爭取快一年半，市府卻未回應，難道龍井的民意不是民意？江肇國批府全案是荒腔走板。

新聞局長黃國瑋稍早則回應媒體指出，不論是捷運藍線正英站，開說明會時，藍綠議員與民眾都要求須設置正英站，服務當地陸續增加到2萬多名的居民。另北屯太原社宅，是前市長胡志強任內規劃、前市長林佳龍2018年賣掉一半的土地面積，現任市府檢討後認為北屯已有4處社宅預定地，西屯需求也高，因此改到國安段，已動工且戶數比規則更多。

黃國瑋強調，市府一路以來，一再陳述事實，但電視政論節目、網路仍不斷抹黑，他強調，捷軍藍線設站是順應民意；北屯社宅易地改西屯，興建戶數更多。「抹黑也改不了事實！」

台中市議會民進黨團批市府，今天才出面說明捷運藍線、北屯社宅案，是政治止血。記者陳秋雲／攝影
台中市議會民進黨團批市府，今天才出面說明捷運藍線、北屯社宅案，是政治止血。記者陳秋雲／攝影

社宅 捷運 民進黨

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