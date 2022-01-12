說考慮選縣長家族就爆爭議　陳玉珍：我是愈戰愈勇的人

「金門水頭港大型旅客服務中心新建工程」2.2億墊付款遭國民黨立委陳玉珍胞弟、縣議員陳志龍提案凍結。名嘴溫朗東稱是因陳玉珍姊姊「秀中實業」負責人陳玉玲分不到上述工程才凍結。陳玉珍上午表示，名嘴評論前應該求證。

因相關爭議爆發在陳玉珍表態考慮參選金門縣長後，被解讀有政治操作。陳重申，參選與否會利用春節期間好好思考，「我還在思考中」。但陳也強調，「我個性很簡單，我是愈戰愈勇的人，遇到挑戰更會勇敢站出來」。

陳玉珍表示，金門很小，常住人口只有約5、6萬人，經濟規模小，彼此都認識二三代，家族從事什麼也多跨好幾代，彼此都非常熟悉，誰在做什麼都很熟悉，行事風格也大家都知道，她從政20年也經過很多考驗與挑戰。

至於是否提告溫朗東？陳玉珍說，不會提告，因溫跟她不是同個等級，不在同個level，不會去告他，每天有這麼多事情要分心，像今天上午要談修憲，下午還要會去關心基層；她20年經過風風雨雨，行得正，可接受挑戰與檢驗。

但陳玉珍認為，她的電話公開，溫朗東評論前應該先了解；任何名嘴在評論事情前，應該對事實有更多了解，才不會落入只因為不同立場，為評論而評論，折損身為名嘴的公信力。溫稱陳是女版顏清標，陳則說，不敢當，顏家在地經營深。

陳玉珍還原，「金門水頭港大型旅客服務中心新建工程」廠商目前執行進度僅1.9億元，但金門縣政府在金門縣議會來沒有同意下就已經撥付5億元款項，等於廠商已經領了超過他支付的進度，不理解怎麼還有議員跳出來幫廠商要錢。

陳玉珍說，該工程已經超支工程款，卻還有議員幫他們跟金門縣政府要錢，還拿查封金門最重視的金酒公司來威脅，非常不可取，這才值得探討；金門坊間也流傳，相關廠商行賄1800萬元。

是否為弟弟抱屈？陳玉珍表示，人在江湖中，哪能不沾塵，金門地方很小，哪個人做什麼事又不是一天兩天，「我們行得正」；而政治圈中很容易被潑髒水，要進廚房就不要怕熱。