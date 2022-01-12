「放言」4年拿政府標案870萬 徐巧芯批周玉蔻惡毒側翼

針對資深媒體人周玉蔻在節目上談論台中北屯太原段土地爭議，國民黨北市議員徐巧芯今天直接在臉書開嗆「周玉蔻零用錢大公開」，指周玉蔻創辦的「放言科技傳媒」，4年來接了逾870多萬的政府標案，其中包括林佳龍任交通部長時期的資金，瞎扯老半天、灌大家迷湯，就是要領黨的零用錢，「嗯哼姊四年領納稅人八百七十萬，新台幣真香。」

徐巧芯說，法院認證「惡毒至極」的側翼，周玉蔻顯然沒有打算讓任何人歲月靜好，台中補選結束後持續妖言惑眾，只是攻擊的標的轉往台中巿長盧秀燕而已。

台中北屯太原段土地爭議，她說，「看那個節目真是會辣壞我的眼睛」，其實他們在胡扯的事情很單純，事實是2014年台中市前市長胡志強規畫了一塊社宅用地，叫做北屯太原段。2016林佳龍上任以後，把土地切割，分兩部分處理，沒把它拿來做社宅用，他自己以每坪19萬的價格賣給總太建設；盧秀燕上任以後把剩下的一半，以每坪33萬賣出。而社會住宅搬到西屯，戶數還比原本規劃的更多。

徐巧芯指出，這件事就是這麼簡單，真要有問題也是林佳龍賣地賣這麼便宜，是不是有圖利之嫌？側翼想當然爾不會討論這個，直接栽贓甩鍋給盧秀燕，畢竟惡毒側翼的公司有收過林佳龍在擔任交通部長時的錢。明明一翻兩瞪眼的事，都還可以瞎扯老半天，就是要把大家拉進流沙裡面灌迷湯。

徐巧芯還整理出周玉蔻的放言科技傳媒4年來的政府標案，總共870多萬，平均這個政府每年都會擠出約兩百萬放側翼公司口袋，保平安。這些還只是帳面上有紀錄的。

徐巧芯點出「有些特別好笑的」，拿出來給大家笑兩句。國發會委託周玉蔻「後疫情時代重大政策宣傳」，「妳覺得她懂什麼防疫政策？」另外一個更促咪，發展具特色之流行音樂故事館先期調查計畫，「嗯哼姊什麼時候又懂流行音樂啦？」

徐巧芯表示，一個毫無專業的造謠媒體人，每天爽接標案做一些自己也不懂的事，拿的都是人民每年5月納稅人繳的錢，每年領黨兩百萬來零用，能不把「極端惡毒的側翼」工作做好嗎？徐巧芯說，周的「大金主」就這麼巧，「跟我們高雄暖暖市一樣」，都是台電、中油這些國營事業單位欸。好巧喔。

徐巧芯整理出周玉蔻的放言科技傳媒4年來的政府標案(資料來源：政府電子採購網）放言科技傳媒股份有限公司110標案(總額：2044000)