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盧秀燕賣社宅地圖利？ 中市府：林佳龍先賣掉一半

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市府都發局長黃文彬（左）與新聞局長黃國瑋澄清北屯太原段社宅爭議。記者陳秋雲／攝影
中市府都發局長黃文彬（左）與新聞局長黃國瑋澄清北屯太原段社宅爭議。記者陳秋雲／攝影

台中市議會民進黨團今指出，盧市府賣掉北屯社宅預定地，不蓋社宅，質疑台中市府是否與建商掛勾？市府今開記者會說明，新聞局長黃國瑋表示，2014年前市長胡志強已將北屯太原段列社宅預定地，前市長林佳龍 2016年早已賣出一半土地，盧市府考量北屯已有4處社宅規劃及興建中，改到西屯興建國安段，去年4月開工，總戶數更多。

民進黨團總召江肇國與議員陳淑華指出，盧市府把北屯社宅預地定賣給建商，號稱改到西屯國安段，他說這是說謊、混淆視聽，國安段本來就有社宅預定地了。議員賴佳微指出，市府配合財團嗎？且盧市長任內沒有新增社宅用地。蔡耀頡表示，目前社宅用地都在前市府規，他看不到市府建社宅的誠意，只會攬前朝的功，新規劃的用地在哪裡？

市府澄清，2014年前市長胡志強已將北屯太原段列為社宅預定地，前市長林佳龍隨2016年早已賣出一半土地，市長盧秀燕上任後，重新檢討需求，考量當時北屯已有4處社宅規劃及興建中，決定易地西屯區興建國安段好宅，去年4月已開工，不僅總戶數更多，也符合區域均衡發展。

都市發展局長黃文彬表示，盧市長上任後依據現況需求滾動進行更多社宅用地評估與規劃，北屯太原段社宅因同區已有4處社宅規劃及興建中，重新檢討評估後，將基地戶數調整到需求度高的西屯區，新增國安段基地，已於去年4月9日開工，一期戶數500戶，後續還將興建二、三期，規劃戶數780戶，三期總戶數合計1280戶，比原本的太原段更多。

黃文彬指出，太原段原址總面積近7.6公頃，前市府2016年已售出一半面積，共23億3720萬元；2019年盧市府公開辦理剩餘土地標售，售出金額約38億，標售所得全數撥入台中市實施平均地權基金，充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

市長盧秀燕競選政見，這一任內至少要蓋5000戶社宅，上任後將興辦社宅列為台中市重要的住宅政策，截至去年底，完工加上興建中的社宅達5508戶，已提前達標。

社宅 國安 建中

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