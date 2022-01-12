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立陶宛外長「以台為名不是錯」 外交部：深受感動

聯合報 / 記者張加／即時報導
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯。 美聯社
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯。 美聯社

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯表示，讓台灣人以台灣為名「不是錯誤」，我外交部指出，在強權壓迫下仍無畏表達對台灣全體人民的堅定支持，我深受感動，將持續強化台立實質夥伴關係。

立陶宛與台灣增進關係、設代表處後，遭中國大陸陸以外交、經貿手段施壓，許多貨品遭卡關。立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nausėda）日前受訪稱以台之名設處是個錯誤，藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今在臉書發文表示，來自台灣的人希望被稱作台灣人，這完全正常，也不違背任何立陶宛的國際義務或協定。

外交部發言人歐江安今表示，注意到藍斯柏吉斯公開表示，「讓台灣人以台灣為名不是錯誤」，對此外交部表達高度肯定與誠摯感謝。

歐江安指出，藍斯柏吉斯對事實現狀的正確描述，不僅符合國際慣例，更是在強權壓迫下仍無畏表達對台灣全體人民的堅定支持，我國深受感動；藍斯柏吉斯的力挺也彰顯國際民主社群成員普遍認同台灣，外交部由衷感謝，並將秉持互惠互利原則，持續強化台立雙邊的實質夥伴關係。

歐江安並說，台灣是全國2350萬人民所珍愛並深根發展的基石，透過這片土地上每一位國人勤勉奮鬥與努力耕耘的成果，不斷促使台灣的名字在國際上被廣泛肯定，並受到尊重；台灣是全體國人引以為傲、立足世界的名字。

立陶宛經濟創新部長雅莫奈特與我國發會主委龔明鑫昨晚在雙部長視訊會議中宣布，除了之前提及將設立2億美元的「中東歐投資基金」，也會提供10億美元的融資基金額度，給台灣與立陶宛的合資企業，促進雙方發展；雅莫奈特也提到，立陶宛在台辦事處，可望在今年春天開始運作。

立陶宛 外交部 台灣人

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