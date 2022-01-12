快訊

兩岸姊妹校大學校名一樣 教授揭背後原因

何時能打第三劑？ 超實用日期對照一張表秒懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨不爭氣 新黨：北市長選戰不排除與黃珊珊合作

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
北市副市長黃珊珊。本報資料照片
北市副市長黃珊珊。本報資料照片

國民黨接連遭逢四大公投與台中市立委第二選區補選挫敗，新黨主席吳成典今批評，國民黨扮演在野黨角色不爭氣，新黨規劃年底自推雙北市長候選人，讓真正有能力、敢戰的人帶領人民，對抗不公不義的民進黨政權，新黨要走自己的路。

至於是否可能支持台北市副市長黃珊珊參選？吳成典說，可以考慮合作，但新黨人才還很多；今天不公不義的台灣，絕對是無能的反對黨縱容出來的，如果國民黨還不願檢討，今年的六都選舉，國民黨雙北將再重演雙輸。

吳成典指出，新黨是台灣的良心，兩岸的明燈，讓2300萬國人過更好的生活；新黨原本沒有自推縣市長候選人想法，但只要規劃好，不排除其他縣市也推新黨候選人，不是只有新北市與台北市。

吳成典表示，國民黨現在每選就輸，年底台北市長選舉，若黃珊珊拿15%得票，評估參選的國民黨立委蔣萬安憑什麼贏？不如找一個比蔣更好的人出來選，新黨人才很多；國民黨是朋友，可以協商，新黨要走自己的路，不是攪局。

吳成典指出，政治各種合作可能都有，過去希望泛藍大哥的國民黨堅強，但國民黨連輸後，看樣子也不願意不檢討，只喊團結都是假的，新黨怎麼可以跟國民黨一起去繼續輸，前立委龐建國墜樓的事情更讓新黨有很大震撼。

吳成典說，看到國民黨士氣完全垮了非常難過，但新黨還在觀望過程，龐建國先掉下來了，他走了，他以死明志，還能讓第二個龐建國做這樣的事？大家對民進黨、國民黨失望啊，新黨要站出來，跟國民黨劃清界線，籲社會力求公義。

吳成典表示，跟民進黨繼續走下去，戰爭來臨承擔得起？國民黨永遠不可能團結，不做檢討下次選舉再輸，就一直輸，新黨怎麼跟著去？新黨要走自己的路，把創黨初心找回來，台灣非常危急困頓的時候，呼籲支持者一起為國設想。

吳成典也提到，蔡英文總統施政沒有大公無私、「沒有博士學位可以做國家領導人？」但這樣的執政黨卻在選舉中連贏；國民黨39席立委如果通通給新黨，現在立法院會是怎麼樣。

新黨 國民黨

延伸閱讀

龐建國墜樓亡 檢察官今相驗 死因高處墜落多重性外傷

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今增1例新案

迎返國高峰！ 黃珊珊曝醫療吃緊 已備加強版防疫旅館

北市3本土／兩護師打完三劑 另一人是餐館廚師

相關新聞

邊境政策因「國」設事？民眾黨批陳時中：遇美國就軟掉

新冠肺炎變種病毒肆虐，國內疫情再起，民眾黨立法院黨團今舉行記者會指出，境外移入確診病例以自美國入境為多數，指揮中心先前卻...

民進黨擬再修罷免門檻 陳玉珍：把修法當玩弄權術遊戲

無黨籍立委林昶佐遭罷免案未過關，傳民進黨有意再提修改公職人員選罷法，恢復、提高罷免成案與通過門檻。國民黨立院黨團書記長陳...

捷運藍線設站順應民意 綠卻譏盧秀燕「政治止血 」

台中市議會民進黨今針對市府捷運藍線與北屯社宅兩案說明會，隨即也開記者會反擊。總召江肇國說，市府終於出來面對，但不是市長盧...

說考慮選縣長家族就爆爭議 陳玉珍：我是愈戰愈勇的人

「金門水頭港大型旅客服務中心新建工程」2.2億墊付款遭國民黨立委陳玉珍胞弟、縣議員陳志龍提案凍結。名嘴溫朗東稱是因陳玉珍...

「放言」4年拿政府標案870萬 徐巧芯批周玉蔻惡毒側翼

針對資深媒體人周玉蔻在節目上談論台中北屯太原段土地爭議，國民黨北市議員徐巧芯今天直接在臉書開嗆「周玉蔻零用錢大公開」，指...

盧秀燕賣社宅地圖利？ 中市府：林佳龍先賣掉一半

台中市議會民進黨團今指出，盧市府賣掉北屯社宅預定地，不蓋社宅，質疑台中市府是否與建商掛勾？市府今開記者會說明，新聞局長黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。