國民黨不爭氣 新黨：北市長選戰不排除與黃珊珊合作

國民黨接連遭逢四大公投與台中市立委第二選區補選挫敗，新黨主席吳成典今批評，國民黨扮演在野黨角色不爭氣，新黨規劃年底自推雙北市長候選人，讓真正有能力、敢戰的人帶領人民，對抗不公不義的民進黨政權，新黨要走自己的路。

至於是否可能支持台北市副市長黃珊珊參選？吳成典說，可以考慮合作，但新黨人才還很多；今天不公不義的台灣，絕對是無能的反對黨縱容出來的，如果國民黨還不願檢討，今年的六都選舉，國民黨雙北將再重演雙輸。

吳成典指出，新黨是台灣的良心，兩岸的明燈，讓2300萬國人過更好的生活；新黨原本沒有自推縣市長候選人想法，但只要規劃好，不排除其他縣市也推新黨候選人，不是只有新北市與台北市。

吳成典表示，國民黨現在每選就輸，年底台北市長選舉，若黃珊珊拿15%得票，評估參選的國民黨立委蔣萬安憑什麼贏？不如找一個比蔣更好的人出來選，新黨人才很多；國民黨是朋友，可以協商，新黨要走自己的路，不是攪局。

吳成典指出，政治各種合作可能都有，過去希望泛藍大哥的國民黨堅強，但國民黨連輸後，看樣子也不願意不檢討，只喊團結都是假的，新黨怎麼可以跟國民黨一起去繼續輸，前立委龐建國墜樓的事情更讓新黨有很大震撼。

吳成典說，看到國民黨士氣完全垮了非常難過，但新黨還在觀望過程，龐建國先掉下來了，他走了，他以死明志，還能讓第二個龐建國做這樣的事？大家對民進黨、國民黨失望啊，新黨要站出來，跟國民黨劃清界線，籲社會力求公義。

吳成典表示，跟民進黨繼續走下去，戰爭來臨承擔得起？國民黨永遠不可能團結，不做檢討下次選舉再輸，就一直輸，新黨怎麼跟著去？新黨要走自己的路，把創黨初心找回來，台灣非常危急困頓的時候，呼籲支持者一起為國設想。

吳成典也提到，蔡英文總統施政沒有大公無私、「沒有博士學位可以做國家領導人？」但這樣的執政黨卻在選舉中連贏；國民黨39席立委如果通通給新黨，現在立法院會是怎麼樣。