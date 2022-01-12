林智堅拒出席地制法研討 林為洲：民進黨明推暗擋？

立法院內政委員會今明2天安排考察全國行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜研討會，新竹市長林智堅認為，不應隨特定人士的政治操作起舞，不派員參加。國民黨籍召委林為洲表示，相關考察行程，皆已由內政委員會透過立法院發文通知，地方制度法修法牽涉到地方事務，並非胡亂考察，地方反映的聲音，也將做為修法參考，藉由地方與中央充分的對話與討論，讓整個程序更為嚴謹。

林為洲指出，這一次辦理考察，各黨派立委都有邀請，完全沒有預設立場，包括民進黨柯建銘、國民黨林思銘、鄭正鈐、時代力量邱顯智與民眾黨高虹安等人皆會出席。同時縣市政府、議會，以及涉及地方制度法修法的相關部會如內政部、財政部、交通部、國發會、中選會、主計總處、人事行政總處等單位都會來進行簡報，說明合併或改制後各部會所涉事項及變動，包含聯合交通治理、道路門牌、財稅分配、選區劃分等問題，14日將回到立法院召開公聽會，邀請專家學者分享修正地方制度法的各種觀點。

林為洲指出，竹竹合併是林智堅去年9月拋出的議題，民進黨原本去年12月在立法院欲強行修法實施，被專家學者與在野各黨齊轟後，才願意交付委員會審查討論，此次透過實地考察及公聽會，更是能廣聽各界聲音，預留時間讓市府表示意見，便於多方溝通，以示尊重，已展現國民黨誠意；身為縣市首長，不僅不願參與討論，主管機關內政部長徐國勇也不出席，甚至連諾大的行政院連一位代表都派不出來，不知道民進黨明推暗擋意義何在？

林為洲呼籲，請林智堅以及民進黨放下成見，縣市合併改制爭議延燒逾三個月，各界始終達不到共識，若彼此有不同的意見，就需要妥善溝通，不出席等同於是喪失自身表達機會，也是不足取的態度，希望竹市府以及行政院當日盡量派人參與討論。