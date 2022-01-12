快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林智堅拒出席地制法研討 林為洲：民進黨明推暗擋？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨內政委員會召委林為洲。 圖／聯合報系資料照片
國民黨內政委員會召委林為洲。 圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會今明2天安排考察全國行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜研討會，新竹市長林智堅認為，不應隨特定人士的政治操作起舞，不派員參加。國民黨籍召委林為洲表示，相關考察行程，皆已由內政委員會透過立法院發文通知，地方制度法修法牽涉到地方事務，並非胡亂考察，地方反映的聲音，也將做為修法參考，藉由地方與中央充分的對話與討論，讓整個程序更為嚴謹。

林為洲指出，這一次辦理考察，各黨派立委都有邀請，完全沒有預設立場，包括民進黨柯建銘、國民黨林思銘、鄭正鈐、時代力量邱顯智與民眾黨高虹安等人皆會出席。同時縣市政府、議會，以及涉及地方制度法修法的相關部會如內政部、財政部、交通部、國發會、中選會、主計總處、人事行政總處等單位都會來進行簡報，說明合併或改制後各部會所涉事項及變動，包含聯合交通治理、道路門牌、財稅分配、選區劃分等問題，14日將回到立法院召開公聽會，邀請專家學者分享修正地方制度法的各種觀點。

林為洲指出，竹竹合併是林智堅去年9月拋出的議題，民進黨原本去年12月在立法院欲強行修法實施，被專家學者與在野各黨齊轟後，才願意交付委員會審查討論，此次透過實地考察及公聽會，更是能廣聽各界聲音，預留時間讓市府表示意見，便於多方溝通，以示尊重，已展現國民黨誠意；身為縣市首長，不僅不願參與討論，主管機關內政部長徐國勇也不出席，甚至連諾大的行政院連一位代表都派不出來，不知道民進黨明推暗擋意義何在？

林為洲呼籲，請林智堅以及民進黨放下成見，縣市合併改制爭議延燒逾三個月，各界始終達不到共識，若彼此有不同的意見，就需要妥善溝通，不出席等同於是喪失自身表達機會，也是不足取的態度，希望竹市府以及行政院當日盡量派人參與討論。

考察 地方制度法 民進黨

延伸閱讀

林智堅表態不出席地制法研討會 林為洲：遺憾可惜

林智堅再談大新竹 批朱立倫為了一黨之私才反對

竹市慈雲路停車場春節前啟用 紓解易塞交通

竹市醫院長照禁探病 林智堅： 10日起加開3大型施打站

相關新聞

林智堅拒出席地制法研討 林為洲：民進黨明推暗擋？

立法院內政委員會今明2天安排考察全國行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜研討會，新竹市長林智堅認為，不應隨特定人士的政治...

民進黨強勢主導修憲 國民黨：若失敗應負百分百責任

立法院上周四召開修憲委員會，立院多數的民進黨搶先占主席台排定修憲委員會議程，再引爆朝野對立，國民黨團退席並表態不再參加會...

新北市議員選戰擂戰鼓 瑞平雙貢蕭敬嚴單挑林裔綺

新北市第10選區僅1席市議員，現任民進黨籍議員林裔綺2014年代夫顏世雄出征，因藍營分裂出線。林的問政表現及選民服務受肯...

紅鏈風暴後台廠蘋果光環不再 但危機也能是「求新求變的轉機」

紅色供應鏈大舉入侵滿一年半，台廠除了積極布局印度市場之外，也開始邁向電動車、智慧醫療等高毛利領域，反倒是曾一度意氣風發，大啖蘋果訂單的立訊、藍思、歌爾聲學，在營收亮麗成長的背後，開始領略毛利下滑帶來的苦果。這證明對台廠來說，危機卻刺激業者求新求變，未嘗不是轉機。

【圖輯】照片看歷史／鋼琴家陳必先7歲大展光芒 為小提琴家鄧昌國伴奏

1958年1月12日，當年只有7歲的我國知名鋼琴家陳必先和小提琴家鄧昌國一起在國立藝術館登台，為鄧昌國演奏的莫扎特第四號《e小調小提琴奏鳴曲》擔任鋼琴伴奏，陳必先當時是古亭國小一年級的學生。...

海協會副會長孫亞夫大談武統 是出於自保或中共政策已有重大轉折？

新年伊始，中國大陸海協會副會長孫亞夫日前接受大陸的中央廣播電視總台旗下「看台海」新媒體平台的專訪，除了預告中共20大後對台政策大陸將有新的主張與部署，另一令人矚目的是他再度談論武力統一議題，並表示不要將和平統一與武力統一割裂開來、對立起來。中國文化大學社科院院長趙建民認為，這顯示中共在政策上已發生重大轉折，一是其內部應已有了「統一時間表」，二是以前只談和平統一，如今已不排除將武力作為實現統一的選項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。