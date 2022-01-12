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何時與病毒共存？李秉穎：死亡率低於千分之一才有機會

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎今上午接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪。圖／取自YouTube
指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎今上午接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪。圖／取自YouTube

日前有醫師於臉書批評，指揮中心不敢禁止內用，只好禁一些小眾項目，根本幫助有限。指揮中心指揮官陳時中對此大怒，在疫情記者會上嚴厲回應「這樣的評論是非常不負責的」，認為現在社區情況還不到禁止內用的等級。指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎表示，指揮中心考量防疫措施，會納入成本效益考量，否則若要做最嚴格規定，「那就封城啦！」

李秉穎今上午接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪，對於有醫師批評陳時中不敢禁止內用，他說，禁止餐廳內用對防疫有幫助，但從效益來看，餐廳禁止內用成本太高，先前一段時間禁止內用，許多餐廳因此倒閉，後續開放才好不容易復甦。

他說，指揮中心一直以來實施防疫規定，都是用成本效益考量，並非所有效益高的建議都採納，如果要採取最高強度，「那封城、航班停飛就好」，但封城成本太高，人民付出很大代價、交通運輸不便。

以去年5月本土疫情，李秉穎說，大家都知道市場很危險，會有接觸傳染可能性，但指揮中心並沒有封超級市場，因為成本太高，不能隨便禁止，要是封了超級市場，不僅民生物資取得受阻，可能還會造成民眾恐慌。以目前台灣情況，還沒有看到大規模傳染，目前傳播鏈都在可控範圍，都能追朔來源，目前餐廳不需禁止內用。

今年1月29日起開始進入春節九天假期，人流將會南北往來。李秉穎說，過年的危險性與平時沒有太大差異，雖說有些人認為，家人節慶期間團聚可能會讓疫情上升，但台灣並沒有大規模感染，建議民眾過年期間沒事在家團聚即可，到戶外走走也可以，但不要往人潮多的室內聚集，還是有一定感染風險。另外，國外返台旅客與家人還是有風險，建議不要到公眾場所。

疫情延燒邁入第三年，何時有機會恢復正常生活？李秉穎說，新冠肺炎死亡率比流感高，目前仍然無法與病毒共存。依照統計，每年約100至200人死於流感，死亡率小於千分之一，但新冠肺炎死亡率2至4%，仍然相當高，除非死亡率低於千分之一才有機會共存，且歷經數波傳染，人體免疫系統調適新冠病毒後，即便感染多為輕症，未來也不需用嚴格防疫規定。

新冠肺炎 COVID-19

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