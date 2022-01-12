何時與病毒共存？李秉穎：死亡率低於千分之一才有機會

日前有醫師於臉書批評，指揮中心不敢禁止內用，只好禁一些小眾項目，根本幫助有限。指揮中心指揮官陳時中對此大怒，在疫情記者會上嚴厲回應「這樣的評論是非常不負責的」，認為現在社區情況還不到禁止內用的等級。指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎表示，指揮中心考量防疫措施，會納入成本效益考量，否則若要做最嚴格規定，「那就封城啦！」

李秉穎今上午接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪，對於有醫師批評陳時中不敢禁止內用，他說，禁止餐廳內用對防疫有幫助，但從效益來看，餐廳禁止內用成本太高，先前一段時間禁止內用，許多餐廳因此倒閉，後續開放才好不容易復甦。

他說，指揮中心一直以來實施防疫規定，都是用成本效益考量，並非所有效益高的建議都採納，如果要採取最高強度，「那封城、航班停飛就好」，但封城成本太高，人民付出很大代價、交通運輸不便。

以去年5月本土疫情，李秉穎說，大家都知道市場很危險，會有接觸傳染可能性，但指揮中心並沒有封超級市場，因為成本太高，不能隨便禁止，要是封了超級市場，不僅民生物資取得受阻，可能還會造成民眾恐慌。以目前台灣情況，還沒有看到大規模傳染，目前傳播鏈都在可控範圍，都能追朔來源，目前餐廳不需禁止內用。

今年1月29日起開始進入春節九天假期，人流將會南北往來。李秉穎說，過年的危險性與平時沒有太大差異，雖說有些人認為，家人節慶期間團聚可能會讓疫情上升，但台灣並沒有大規模感染，建議民眾過年期間沒事在家團聚即可，到戶外走走也可以，但不要往人潮多的室內聚集，還是有一定感染風險。另外，國外返台旅客與家人還是有風險，建議不要到公眾場所。

疫情延燒邁入第三年，何時有機會恢復正常生活？李秉穎說，新冠肺炎死亡率比流感高，目前仍然無法與病毒共存。依照統計，每年約100至200人死於流感，死亡率小於千分之一，但新冠肺炎死亡率2至4%，仍然相當高，除非死亡率低於千分之一才有機會共存，且歷經數波傳染，人體免疫系統調適新冠病毒後，即便感染多為輕症，未來也不需用嚴格防疫規定。

商品推薦