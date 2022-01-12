新北市議員選戰擂戰鼓 瑞平雙貢蕭敬嚴單挑林裔綺

新北市第10選區僅1席市議員，現任民進黨籍議員林裔綺2014年代夫顏世雄出征，因藍營分裂出線。林的問政表現及選民服務受肯定，4年後的連任戰以62.07%高得票率輕騎過關，今年挑戰3連霸被看好。國民黨推年輕新秀蕭敬嚴挑戰，若能成功聚集藍營各方力量歸隊，加上個人「品牌」吸納新支持者，外界也認為大有可為。

瑞芳、平溪、雙溪和貢寮4個行政區中，瑞芳是最大票倉。2018年市議員選舉人數5萬5986人，近六成設籍瑞芳，達3萬3050人，對選戰舉足輕重。瑞芳政壇過去藍、綠代表性人物是廖秀雄和顏世雄，升格前2002、2005年選舉，廖選上台北縣議員，顏當選瑞芳鎮長。

升格後民選鎮長改成官派區長，2010年只選市議員，藍營協調不成分裂，廖秀雄和趙國棟都以無黨籍參選，顏世雄漁翁得利，以45.06%得票勝出。顏任內因案入監，2014年由妻子林裔綺披掛上陣，得票率雖降到41.75%，仍因藍營分裂當選。2018年選舉林裔綺囊括62.07%選票，創下綠營最高得票率。

因為只有1席議員，林裔綺成為瑞平雙貢民眾反映心聲及對公共建設表達意見的窗口。在地辛勤耕耘多年，讓她贏得更多鄉親支持。數字會說話，林裔綺2018年拿下2萬2220票大贏對手，也遠高於民進黨市長候選人蘇貞昌1萬5571票，贏了侯友宜1026票。今年面對全新對手，林裔綺說，將以過去的問政表現服務實績，尋求選民再次肯定。