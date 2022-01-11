快訊

土耳其航空152人抵台晚間驗出14人確診 陽性率9.2%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「12億美元投融資雙基金」強化台立關係 龔明鑫：非援外資金

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。記者賴昭穎／攝影
國發會主委龔明鑫。記者賴昭穎／攝影

為促進台灣與立陶宛的產業合作及投資，國發會主委龔明鑫昨天表示，政府將成立額度2億美元的中東歐投資基金、10億美元的融資基金，而台灣也會協助立陶宛面對中國大陸的經濟制裁。對於此舉是否陷入金錢外交？龔明鑫說，所有機制的設立都是基於雙方互利雙贏的形式來投入，況且這是投資基金、不是援外資金，這樣才可以長長久久。

龔明鑫昨天與立陶宛經濟創新部長雅莫奈特舉行雙部長線上視訊會議記者會，龔明鑫在會後舉行記者會表示，雅莫奈特提到立國在台設立辦事處會持續進行，預計在春天成立運作；他也邀請雅莫奈特訪台，但對方表示目前處於疫情期間，最近比較忙，公務行程要再規劃，至於私人行程看有無機會。

龔明鑫指出，雅莫奈特在會中也提到近來面臨大陸的打壓，儘管如此不利挑戰，她對兩國合作抱持正面樂觀態度。對於要如何協助立陶宛面對大陸經濟制裁，龔明鑫表示，貿易限制短期有效，常常用的話會有因應之道，像是重建供應鏈、分散市場等，台灣會和立陶宛分享經驗共同合作處理；此外，透過雙方建立長期合作關係和產業發展，比較可以長久合作。

龔明鑫說，兩國合作需要一些成功的故事，台灣受中國打壓的經驗豐富， 觀光客、農產品都是，只要夠時間因應都可以處理，包括替代市場等，台灣過去幾年在國際市場受中國打壓，經濟榮創廿幾年來榮景或新高，這就是成功的故事，台立合作會有非常多成功的故事。

針對兩項基金的運作模式，龔明鑫指出，投資基金方面，原則上台灣企業要去立國或中東歐合作，通過評審機制就可以投入，或是台灣與立國或中東歐企業有合資企業，不論地點也可投資，立國企業的商業行為和台灣有密切關係， 也可申請投資，前提為對雙方產業發展合作有利即可；融資基金也是以能促進雙方產業合作為宗旨。未來若有更多需要，基金額度用罄會再增加。

至於投資基金的主責單位為國發會，融資基金則為中國輸出入銀行，性質為提供低利貸款給相關業者。兩個基金的設立時間牽涉國內的行政程序，但會盡快成立。產業合作類別則涵蓋雷射、半導體、生技、電動車等。

立陶宛 中東 龔明鑫 國發會

延伸閱讀

國發會宣布加碼10億美元融資 供台灣立陶宛合資企業

立陶宛經長擬與龔明鑫視訊 討論設駐台經貿代表處

2050淨零評估未納公民參與 路徑圖端出恐「一片譁然」

影／管中閔宣布不續任後與蔡英文首度同框 相談甚歡

相關新聞

國發會宣布加碼10億美元融資 供台灣立陶宛合資企業

立陶宛與台灣互設代表處，卻遭陸施壓，許多貨品遭卡關。立陶宛經濟創新部長雅莫奈特與國發會主委龔明鑫今天晚間在雙部長視訊會議...

成立投融資雙基金 強化台立關係 龔明鑫: 非援外資金

為促進台灣與立陶宛的產業合作及投資，國發會主委龔明鑫昨天表示，政府將成立額度2億美元的中東歐投資基金、10億美元的融資基...

精障犯罪監護處分將修法 人權會：處分期間應明定上限

民進黨團提案於臨時會處理「刑法」、「刑事訴訟法」及「保安處分執行法」等攸關監護處分的修法草案。不過，伊甸社會福利基金會等...

林智堅表態不出席地制法研討會 林為洲：遺憾可惜

地方制度法修正草案付委審查，立法院內政委員會召委林為洲主辦的立法院內政委員會考察全台行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜...

【重磅快評】屏東派系亂鬥 民進黨批鬥藍營假高尚

中二立委補選結束，勝選的林靜儀意猶未盡，不僅要續追顏家弊端，也支持黨內追殺國民黨地方勢力。綠營點名雲林張家，張麗善還來不...

反對無效監護處分修法 立委質疑違反人權

民進黨團提案於臨時會處理《刑法》、《刑事訴訟法》、《保安處分執行法》等監護處分修法草案。不過，民間團體與時代力量立委今舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。