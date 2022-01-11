「12億美元投融資雙基金」強化台立關係 龔明鑫：非援外資金

為促進台灣與立陶宛的產業合作及投資，國發會主委龔明鑫昨天表示，政府將成立額度2億美元的中東歐投資基金、10億美元的融資基金，而台灣也會協助立陶宛面對中國大陸的經濟制裁。對於此舉是否陷入金錢外交？龔明鑫說，所有機制的設立都是基於雙方互利雙贏的形式來投入，況且這是投資基金、不是援外資金，這樣才可以長長久久。

龔明鑫昨天與立陶宛經濟創新部長雅莫奈特舉行雙部長線上視訊會議記者會，龔明鑫在會後舉行記者會表示，雅莫奈特提到立國在台設立辦事處會持續進行，預計在春天成立運作；他也邀請雅莫奈特訪台，但對方表示目前處於疫情期間，最近比較忙，公務行程要再規劃，至於私人行程看有無機會。

龔明鑫指出，雅莫奈特在會中也提到近來面臨大陸的打壓，儘管如此不利挑戰，她對兩國合作抱持正面樂觀態度。對於要如何協助立陶宛面對大陸經濟制裁，龔明鑫表示，貿易限制短期有效，常常用的話會有因應之道，像是重建供應鏈、分散市場等，台灣會和立陶宛分享經驗共同合作處理；此外，透過雙方建立長期合作關係和產業發展，比較可以長久合作。

龔明鑫說，兩國合作需要一些成功的故事，台灣受中國打壓的經驗豐富， 觀光客、農產品都是，只要夠時間因應都可以處理，包括替代市場等，台灣過去幾年在國際市場受中國打壓，經濟榮創廿幾年來榮景或新高，這就是成功的故事，台立合作會有非常多成功的故事。

針對兩項基金的運作模式，龔明鑫指出，投資基金方面，原則上台灣企業要去立國或中東歐合作，通過評審機制就可以投入，或是台灣與立國或中東歐企業有合資企業，不論地點也可投資，立國企業的商業行為和台灣有密切關係， 也可申請投資，前提為對雙方產業發展合作有利即可；融資基金也是以能促進雙方產業合作為宗旨。未來若有更多需要，基金額度用罄會再增加。

至於投資基金的主責單位為國發會，融資基金則為中國輸出入銀行，性質為提供低利貸款給相關業者。兩個基金的設立時間牽涉國內的行政程序，但會盡快成立。產業合作類別則涵蓋雷射、半導體、生技、電動車等。