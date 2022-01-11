精障犯罪監護處分將修法 人權會：處分期間應明定上限

民進黨團提案於臨時會處理「刑法」、「刑事訴訟法」及「保安處分執行法」等攸關監護處分的修法草案。不過，伊甸社會福利基金會等民間團體與時代力量立委今舉行記者會表達疑慮，立委王婉諭表示，行政院、司法院不想辦法補足前端資源，只想藉由「刪除監護處分期限的天花板」回應社會恐懼，這樣的做法不僅違反人權，也恐讓個案選擇極力掩飾疾病，沒機會接受醫療治療跟銜接社會的協助。

監察院國家人權委員會今天則表示，監護處分相關修法應符合國際人權公約之要求，且監護處分期間應明定上限。

人權會今天指出，監護處分相關修法，應符合國際人權公約要求，包括監護處分期間應明定上限，依目前行政院、司法院函請審議版本，監護期滿得延長監護，且延長次數未設限制，將造成精神障礙觸法者，遭受長期或甚至終身監護的可能，人權會建議監護期間應明定延長上限。

人權會也說，且監護處分應限於觸犯生命、身體等重大法益侵害的犯罪，並就犯罪危險性、精神狀態、智能及其他人格狀態、再犯可能性、可治療性等，重新加以評估後，才可延長監護，以落實公民與政治權利國際公約保障人權精神。

人權會指出，至於經醫師評估非監護處分醫療所能矯治的極少數個案，應由相關機關參研先進國家作法，設計符合國內的特殊處遇措施，以達成個案人權與社會安全間的平衡。

人權會表示，法院在審理延長監護程序中，應有經主管機關認定符合身心障礙者權利公約的身心障礙團體組織代表，參與審理程序，避免法院在作成判決時產生認定事實或適用法律的偏誤；監護期間的評估小組，應納入身心障礙團體組織代表，並應以受監護者最佳利益為評估重心。

人權會認為，延長監護處分將造成拘束人身自由效果，應由公正法院進行審查；隨監護期間延長，應提高評估小組審查次數及強度，且應使法官更嚴謹地參與各次評估程序，隨時就合法性進行司法審查，以符合法官保留及正當法律程序原則。

此外，行政院將設置6處、各30床的司法精神病房，與1處300床的司法精神醫院，作為安置受監護處分者的專門處所。人權會呼籲，應參考「身心障礙者的人身安全與自由準則」的權利保障措施，如交通權、知情同意權、司法近用、補償與救濟權與正當法律請求權等，並以復歸社會為核心目標，強化司法精神醫院及病房的配套。