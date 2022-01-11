國發會宣布加碼10億美元融資 供台灣立陶宛合資企業

立陶宛與台灣互設代表處，卻遭陸施壓，許多貨品遭卡關。立陶宛經濟創新部長雅莫奈特與國發會主委龔明鑫今天晚間在雙部長視訊會議中宣布，除了之前提及將設立2億美元的「中東歐投資基金」，也會提供10億美元的融資基金額度，給台灣與立陶宛的合資企業，促進雙方發展。雅莫奈特也提到，立陶宛在台辦事處，可望在今年春天開始運作。

龔明鑫說，雅莫奈特提到有關立陶宛出口到中國大陸受到一些阻礙，他們會共同設法解決。政府思考台灣和立陶宛的合作應該是永續性，必須設計可長可久的機制，因此特別成立台灣投資立陶宛、甚至擴及中東歐的基金，有兩億美元額度，另也為台灣或立陶宛企業雙邊產業發展，提供十億美元融資額度協助合作。

至於投資基金項目、融資對象等，龔明鑫指出，台灣和立陶宛有6項MOU在進行，包括半導體人才、半導體發展規畫、生技、衛星、金融產業及科學研究；他們上次拜訪立陶宛時，雙方廠商已進行兩百四十場次的B2B會談，後續有些企業已談出合作發展項目，「這些都是我們可投資及融資對象。」

龔明鑫表示，蔡英文蔡總統在元旦文告提到，將啟動強化歐洲鏈結計畫，「我們會從立陶宛開始。」只要包括產業、貿易合作、與產業鏈結，對雙方有利，都會盡量促成，如果投資基金或融資基金有不夠，他們還可以再加碼。

他也說，台立雙方有好多可以合作的項目，台灣在立陶宛辦事處已經成立，立陶宛在台辦事處能若能盡快成立，對雙方合作會更順暢，範圍也會更大。