林智堅表態不出席地制法研討會 林為洲：遺憾可惜

地方制度法修正草案付委審查，立法院內政委員會召委林為洲主辦的立法院內政委員會考察全台行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜暨舉辦研討會，13日將赴新竹縣市考察。新竹市政府雖獲邀簡報，但確定不出席，市長林智堅更反指林為洲勞師動眾到新竹「作秀」。林為洲說，意見不同更該溝通，林智堅不出席令人覺得可惜遺憾。

連月來新竹縣市合併升格議題延燒，人口達標的彰化縣也爭取升格。立法院內政委員會明天先赴彰化考察，了解升格整備情形，後天則將前進新竹縣市，早上先到新竹市議會進行全台行政區域畫分及地方制度法修法相關事宜暨舉辦研討會，除了邀請竹市府簡報，也邀內政部、行政院、國發會、財政部、交通部、中選會、行政院主計總處、行政院人事行政總處與法務部簡報，下午轉往新竹縣議會繼續座談研討。

新竹市政府今天指出，此案雖由內政委員會透過立法院發文通知，市府雖有收到通知，但地方政府並無義務受立院委員會備詢，市府也不會隨特定人士政治操作起舞。

市長林智堅表示，大新竹合併升格有近六成民意支持，國民黨卻利用林為洲擔任委員會召委的機會，勞師動眾到新竹縣市議會作秀，重演地方民代顧飯碗的鬧劇。

林智堅表示，民意代表應該順從民意，為地方建設與發展支持大新竹升格，籲國民黨不要為了政黨及派系樁腳的利益，違逆大新竹的多數民意，現在已經沒有因人設事的問題了，應該趕緊在立院討論修法，而非濫用委員職權找地方民代取暖，找利害關係者背書，或用議程等奧步拖延大新竹的發展。

立委林為洲對此表示，過去直轄市的改制或合併升格都有經過地方的溝通與協調，並獲議會審議通過，「聽取地方聲音是很正常的」，難道竹竹合併升格就不需要嗎？畢竟地方制度法修法牽涉到地方，立院內政委員會赴地方考察很合理，並非胡亂考察，地方所反映的聲音，也將做為修法參考，也讓修法程序更為嚴謹。

林為洲也強調，赴新竹縣市議會辦理的研討會除了邀請縣市議會與政府，也有邀請與地方制度法修法有關的相關部會簡報，以及中選會參與，說明合併升格之後選區如何畫分、席次減少等，都有必要讓地方清楚了解，14日則將回到台北辦理公聽會，邀請專家學者分享修正地方制度法的各種觀點。