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【重磅快評】屏東派系亂鬥 民進黨批鬥藍營假高尚

聯合報 / 主筆室
民進黨立委周春米上午宣布參選屏東縣長，有意參選的立委莊瑞雄（圖）上午砲轟跟國民黨地方派系結合是民主之恥，暗中向屏東縣長潘孟安喊話稱「手握權力要節制」。記者曾吉松／攝影
民進黨立委周春米上午宣布參選屏東縣長，有意參選的立委莊瑞雄（圖）上午砲轟跟國民黨地方派系結合是民主之恥，暗中向屏東縣長潘孟安喊話稱「手握權力要節制」。記者曾吉松／攝影

中二立委補選結束，勝選的林靜儀意猶未盡，不僅要續追顏家弊端，也支持黨內追殺國民黨地方勢力。綠營點名雲林張家，張麗善還來不及細數對手蘇治芬家族政治史，屏東就搶先接棒演出。莊瑞雄對初選對手喊話，指定接班不是屏東傳統，與地方派系勾結更是民主之恥、與魔鬼共舞。

英系綠委莊瑞雄有備而來，選在同志周春米宣布參加初選後開嗆，劍指現任縣長潘孟安，「手握權力要節制」。他以中二補選結果為例，指選民厭惡派系政治，要參選同志別與地方派系勾結「吃銅吃鐵」。周春米不服氣反嗆，服務不分黨派，她和潘縣長爭取的是每個鄉親認同。

民進黨打顏家，把林靜儀塑造成正義化身，操盤手林佳龍還說她是媽祖託夢人選，專打地方派系政治，偏偏謝票還沒結束，業力引爆自家人。綠營屏東初選砲火猛烈，現任縣長欽定接班人，傳承國民黨傳統據地稱王，前任縣長曹啟鴻也力挺子弟兵鍾佳濱出戰，資深議員還買廣告帶風向，「屏東人的縣長屏東人決定，不要台北派系命令，不要私相授受指定」，近打新潮流同志潘孟安，遠攻黨中央英系。

一個屏東，綠營三方大亂鬥，恩怨橫跨地方新舊勢力數十年，利益不分藍綠，台中顏家比起來實在小兒科。蔡英文挑戰大位時，誓言推倒國民黨威權舊政治，執政至今，家鄉屏東還在搞指定接班、派系分贓。全台派系依舊在，只是旗色改。

蔡政府的雲林蘇家、嘉義阿文，那個不是自立為王，以挑戰藍營派系為名，一再指定接班人？蘇治芬欺騙李應元兩回，安排代理人接班就是明證；陳明文與張花冠先後由藍轉綠，相繼擔任嘉義縣長，因包工程之事扯破臉，最後為了接班人之爭還鬧出性騷擾，轟動政壇。

雲嘉是家族政治，更別提統治高雄十多年的菊王朝，綠營的地方家族、派系是否禁得起比照顏家待遇的檢驗，大家都很有興趣，例如陳明文夫婦名下五十多筆土地，民眾就非常好奇。

莊瑞雄說「派系吃銅吃鐵」、「手握權力要節制」，大家都擔心他逞口舌之快，亮閃閃的迴力鏢，打到自家最高領導。屏東折射出中二選戰的正義神話不堪一擊，也曝露成敗關鍵：顏家不是敗在黑，而是罪在反綠。派系掛綠旗，再黑也是民主棟樑，披藍旗者，多年良民一夜就成全民公敵。

屏東 莊瑞雄 同志

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