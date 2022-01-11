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反對無效監護處分修法 立委質疑違反人權

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民間團體與時代力量立委今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民間團體與時代力量立委今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

民進黨團提案於臨時會處理《刑法》、《刑事訴訟法》、《保安處分執行法》等監護處分修法草案。不過，民間團體與時代力量立委今舉行記者會表達疑慮，立委王婉諭表示，行政院、司法院不想辦法補足前端資源卻只想藉由「刪除監護處分期限的天花板」回應社會的恐懼，這樣的做法，不僅是違反人權，也恐讓個案選擇極力掩飾疾病，沒機會接受醫療治療跟銜接社會的協助。

伊甸社會福利基金會主任廖福源指出，民國106年至110年間，每年只投注少於4億元的經費在全體國人心理健康，等於每人只分到兩塊紅豆餅、23元的費用；但社安網計畫第二期卻投注了30億元在300名受監護處分人，顯示政府大量投注資源在後端監護，卻忽略前端20萬名精神病人的醫療及社區照護需求。

民間司法改革基金會法律政策部主任林俊儒表示，公民團體已連署6百多位民眾的聲音，提出對於此次修法的疑慮，希望各黨派能審慎思考，監護處分期間延長為無限期的必要性以及高度違憲的爭議，並且應檢視院部版草案中，僅規定兩個月前召開轉銜會議是否過於倉促；而且，心衛社工無從加入轉銜會議，擔憂會議流於形式。

王婉諭表示，蔡英文總統在當選後曾說：「政府聽不見，你可以大聲點，甚至拍桌！」但現在長期服務精神病人的民間團體、司法人權團體，一次又一次的召開記者會，卻仍然無法讓政府聽到民間真正的需求。

立委邱顯智表示，此次「刪除監護處分期限上限」的作法，連司法院都加註意見反對，顯見具高度違憲爭議，時力所提版本參考民間、第一線實務工作者、精神科醫師們的意見，將召開轉銜會議訂於6個月前，同時會議成員應包含受監護處分人本人以及親屬或保護人、甚至是轉銜社區後所負責承接的社區機構或相關工作人員，如此一來，才有可能在完整社會背景及需求調查的狀況下，去評估受處分人在社區中可能面對的困境與障礙，轉銜適當資源以重建個案的生活結構。

司法院 王婉諭

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