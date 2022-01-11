福島五縣食品進口引熱議 民進黨：政府會確保國人健康

第45屆台日經貿會議今天開幕，對於日媒指台灣最快可能在今年3月前開放福島5縣的食品進口，台灣日本關係協會會長邱義仁今上午受訪時表示，就他的了解，福島五縣食品開放沒有時間表，會不會談、即使談了要談多久會有結果，也不知道。民進黨發言人謝佩芬表示，「我們相信政府也會秉持確保國人健康以及遵守國際標準與科學證據的基礎上，和相關各方進行討論。」

第45屆台日經貿會議今天開幕，日本台灣交流協會會長大橋光夫今致詞時再次提及福島食品解禁議題，盼台灣能和歐美國家一樣，依照科學數據和國際標準妥善處理。邱義仁受訪時表示，反正是開幕致詞，也不是什麼討論，「提了就提了，看以後怎麼發展。」

謝佩芬今天表示，民進黨樂見台日雙方能夠在全球新冠肺炎疫情後，召開第45屆台日經貿會議，民進黨認為台日雙方在各項層面交流頻繁，經貿議題更是雙方至為重要的交流事項，民進黨期盼透過這項會議，能夠持續加強台日之間經貿交流合作。

謝佩芬表示，台灣在結束去年底的四大公投後，台灣人民也以行動展現對於台灣發展國際經貿合作的正面態度。尤其台灣是高度倚賴對外貿易的國家，對於台灣在基於國際標準下，就各項貿易項目和世界各國進行合作，深化雙邊關係，不僅有助於台灣產業走向國際，更對於台灣經濟的發展有著重要的幫助。

謝佩芬強調，台灣與日本之間，更有著深厚的交流情誼。從過去的天災互助，台灣與日本民間驚人的援助能量，到同樣面對新冠肺炎疫情下，雙方就口罩與疫苗互相支持產生「善的循環」，在在顯示著台日之間深厚的交流基礎。面對疫情後的國際政經情勢的變化，我方也期待和日本繼續維持重要的經貿夥伴關係，並持續積極參與國際及區域經貿體系。

謝佩芬表示，無論是CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）或者與其他國家的FTA（自由貿易協定），都是台灣政府在新的年度要持續努力推動的重要工作，也是全體國人所關心的經濟發展目標。