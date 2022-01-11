龐建國墜樓 謝明輝：黨主席孬種行為讓他覺得沒未來

前立委龐建國上午墜樓身亡，藍軍一片哀悼。龐的好友、台灣競爭力論壇執行長謝明輝下午受訪強調，龐建國的癌症已受到控制，但仍選擇輕生，他解讀有三個因素，包含台灣社會偏袒綠營，顛倒是非黑白，讓他覺得台灣沒有未來；以及黨主席朱立倫面對三連敗甩鍋、孬種的心態，要如何聚集藍軍的心？他看衰國民黨和2022、2024大選，覺得自己沒有未來，選擇這樣跳了下去。

謝明輝指出，第一，台灣的社會竟然可以指鹿為馬，顛倒是非黑白，都是綠營說的算，他們可以動用國家資源，不顧一切的手段，甚至把人家的祖墳、祖宗十八代全部拋出來打，無所不用其極，無限上綱，台灣的社會需要走到這樣的一個地步嗎？所以龐建國非常的傷心，認為台灣已經失去溫良恭儉讓的社會，只要贏有什麼不可以，龐對台灣民眾偏袒綠營到如此程度，覺得台灣沒有未來。

謝明輝說，第二，龐建國在藍軍裡永遠是站在第一線的鬥士，大小戰役無役不與、衝鋒陷陣。但這次看到黨主席面對三連敗這樣的事實不敢出來開記者會，推給他的發言人，這種甩鍋、孬種的心態，貼在國民黨黨主席身上，請問未來國民黨還有什麼前途？

謝明輝說，國民黨還有2022、2024，都需要黨主席登高一呼來響應，國民黨沒有錢、沒有資源，需要的是團結的人心，請問他這樣孬種的行為怎麼聚集藍軍的心，對抗不公不義的民進黨？龐建國對國民黨看衰，對未來台灣兩次大選也看衰，「他覺得他沒有未來，所以他選擇這樣的行為，跳了下去」。

謝明輝說，龐建國用身體的劍來跟黨主席報告說，「你這樣的行為是不對的，你這樣再做下去，國民黨就解散掉了，連一點點抵抗力都沒有」。龐建國用自己寶貴的生命做這樣的選擇，告訴我們的國人、藍軍，需要的是強而有力、登高一呼，可以來號召所有群眾站起來的領袖，「我們要大公無私，不是要精心算計的，希望有犧牲精神的領袖」，這樣台灣才有未來。

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