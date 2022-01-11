賴坤成表態參選台東縣長 劉櫂豪：全力支持黨中央決定
曾任立法委員、國大代表及台東市長的賴坤成，今天中午在臉書表態參選下屆台東縣長，並說「不能台東每次都只1個人出來選」，曾五度投入台東縣長選舉的立委劉櫂豪表示，2022年台東縣長選舉，民進黨將以徵召方式推出縣長候選人，選對會由蔡英文總統擔任召集人，將會徵召最強最適當候選人參選台東縣長，劉櫂豪會全力支持黨中央決定，以團結勝選為考量。
劉櫂豪表示，台東政治版圖長期藍大於綠，在這個艱困選區，他深耕經營，不論選舉結果為何，從不懈怠也從不氣餒，持續不斷努力在地深耕，非常感謝鄉親一路相挺支持與鼓勵。
他說，除全力推動台東各項建設之外，2020年5月並擔任民進黨台東縣黨部主委一職，致力民進黨與社會的連結，期待讓台東看見更好的民進黨，也很欣慰近年來台東許多在地青年，願意以民進黨身份參與公共事務服務，讓台東政治發展更多元。
劉櫂豪說，在台東從政之路，一路雖有波折，但初衷不變，絕不會迴避挑戰，並勇於承擔責任。感謝大家關心，讓我們一起努力讓台東的未來更好！
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