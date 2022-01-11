【重磅快評】敗選不是「諸葛立倫」的錯 推諉才是

台中二選區立委補選，以及北市立委林昶佐的罷免投票，綠營雙雙獲勝。國民黨主席朱立倫第一時間卻未出面，而由文傳會主委凌濤代為發言，並且提及「框架說」、「任務到今天為止」，引發外界抨擊。不只中廣董事長趙少康喊話「不要躲」，立委李德維、北市議員游淑慧也都公開表達不滿。由於兩人的出身背景，讓外界質疑連勝文、郝龍斌是否也要倒朱。朱立倫第二天雖然宣稱，自己對於任何責難一肩扛起，但對自己的領導威信與藍營的政治行情，都已經造成傷害。

民進黨在立委補選傾巢而出，用盡一切手段打擊顏家。顏寬恒陣營採取低調、避免藍綠對決的「純陸軍」戰略，最後證明無效；批朱人士因此指控，全黨上下放著顏寬恒獨自被對手全黨圍殺。然而，如果說採取全面藍綠對決，是否選舉結果就會改變？答案恐怕沒法驗證。

選戰結果當然無法事前掛保證，大環境也的確對藍營不利，然而在如此客觀條件下，身為黨主席的朱立倫所表現的，居然似乎未對各種投票結果，進行沙盤推演。

朱立倫該不該對選舉失敗的結果負責？其實大有問題。的確在他接任主席時，這兩場投票都已經箭在弦上，不是他能決定要戰或不戰。顏家不希望選戰打成藍綠對決，罷昶後面有爭議更大的鍾小平陰影，兩者都是事實，也都使國民黨中央在選戰中，不便積極介入。

然而，這些話縱有千分道理，也輪不到朱立倫或其親信幕僚來說，而應該等到外人提出類似感想。如果朱立倫第一時間就出面，對於未必是自己的決策也一肩扛起，反而可以打預防針，擋住黨內各方勢力趁機發作。結果朱當晚却不出面，已經是天底下最糟糕的因應方式，文傳會更挑明了撇清選戰與主席的關係，結果當然是「成功」糟蹋掉所有可能對他的同情，吸引整個藍營上下沒處可出的怒氣。

很顯然，朱立倫團隊不是三國演義的讀者：當年周瑜英年早逝，東吳上下忿忿，覺得是被屢次玩小手段的諸葛亮氣死，許多人巴不得趁機把劉備陣營給滅了。沒想到諸葛亮親自前來弔唁，在靈前痛哭到不能自己，原本充滿敵意的東吳君臣，頓時火氣消失於無形，讓諸葛亮安然離去，孫劉聯手抗曹的聯盟也得以繼續維持。

如果當時諸葛亮不敢親自面對東吳君臣，則是在遠處宣稱，與周公瑾之死一點關係都沒有，一切都是當事人不愛惜身體所致。如此一來，孫劉雙方就算不當場開打，聯盟也必定立刻瓦解。