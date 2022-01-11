林智堅再談大新竹 批朱立倫為了一黨之私才反對

新竹市長林智堅登上民進黨Podcast頻道「耳朵出遊不出油」接受專訪，對於近日大新竹合併、升格議題受到全國關注，林智堅說，大新竹在推動科技產業升級上極為重要，他批評國民黨和主席朱立倫反對大新竹合併、升格，是為了一黨之私。

節目中，林智堅暢談上任七年來點滴及印象深刻的事，包括打造新竹市立動物園「最萌的天際線」、邀集全台灣最頂尖的建築師到新竹改造城市。林智堅也回應網友提問，對於新竹交通不便的問題，他認為大眾運輸工具、輕軌建設是解決大新竹交通問題的重點，但礙於新竹縣、市在財政、土地和行政上的差異，很難做統整的建設規畫。

林智堅說，自己注重美感與建築整體性，新竹車站的改建便是借鏡姐妹市日本岡山，保留百年古蹟特色，同時整合其他交通運具共構。此外，林智堅也分享赴荷蘭考察當地建築與循環經濟的建設，學習國際相關經驗，讓新竹市成為「建築師的競技場」。

對於大新竹合併、升格議題，林智堅說，不管國民黨、民眾黨或時代力量，先前都批評他，但是他宣布不會參選2022的大新竹市長後，讓市民、縣民可以看清楚，國民黨等在野黨才是為了自己政黨的利益，擔心敗選或是影響鄉鎮代表參選資格，才如此反對。

林智堅說，國民黨口口聲聲竹竹合併升格需「長遠規畫」，卻未提出任何方案，新竹縣市因行政區域畫分不適宜而引發諸多問題，例如居住於竹北的居民，極有可能在竹科上班，通勤上面對嚴重塞車狀況，但若要進一步改善交通，必然要做協調，卻因為兩個城市的行政差異，導致基礎建設無法統籌。

林智堅也說，新竹縣市的在地生活圈與基礎發展密不可分，許多問題必須要統整規畫，國民黨不規畫、不討論就是在扼殺都市發展。他也質疑，朱立倫無法擺平政黨內部矛盾，地方的鄉鎮代表有派系、有綁樁的文化，新竹縣如此，苗栗更嚴重，朱立倫若推動合併，勢必面臨鄉鎮代表的壓力。