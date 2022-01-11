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許淑華籲穩固2022：國民黨現在談2024是會讓人家笑的

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委許淑華今天接受資深媒體人黃光芹專訪。圖／震傳媒提供
國民黨立委許淑華今天接受資深媒體人黃光芹專訪。圖／震傳媒提供

國民黨立委許淑華今天接受資深媒體人黃光芹專訪，許淑華直言，「國民黨現在談2024是會讓人家笑的！」她認為國民黨現在沒條件談2024，應該先談2022，要如何穩固基礎，再往上堆疊，才有機會到2024，否則只是癡心妄想。

對於公投、補選、罷免國民黨接連失利，許淑華認為，國民黨輸是輸在逐漸流失掉支持者的心，這是黨必須警覺到的。國民黨應該要再出發的是要轉換對戰的心態，而不是只有在感嘆資源不夠，否則民進黨一直打，一直在萎縮，支持者看到的只是國民黨害怕失敗，「越不敢戰，就會越來越小」

許淑華表示，現在的國民黨看不到有任何基礎可以打2024選戰，如果只是冀望民進黨做得不好、失去民心，變成執政大怪獸，她認為國民黨不能把執政希望放在這裡，現在不能去談2024，國民黨沒有條件談2024，只是癡心妄想。

許淑華說，她可以理解黨中央認為2024沒有執政什麼事都做不了，但執政不是只靠總統大選，還有立委，應該先談2022，要如何穩固基礎，再往上堆疊，才有機會到2024。否則現在談2024會讓人感覺太跳了，不太接地氣。

對於這次中二補選，許淑華說，她看到了民進黨2020打選戰的那種狠，沒有最狠，只有更狠，讓他們這些要選2022的人都有所警惕。不過她也說，民進黨透過選舉不斷壯大，但也透過選舉讓人家看到民進黨拿到政權後的真面目，什麼時候這股力量會反撲，這是民進黨自己要小心的。

對於大家關心韓國瑜在新書發表會後是否有下一步動作，許淑華說，韓國瑜很單純，也很感恩過去這段時間受到這麼多人的支持，雖然不從政了，現在也完全沒看到他有這樣的想法，但還是會對政治關心，鼓勵大家去公投，「選縣市長不可能，2024我覺得也沒有」。

國民黨 許淑華 民進黨

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