接見模範公務員 蔡英文感謝全力配合各項防疫工作

蔡英文總統今天接見「110年全國模範公務人員代表」，肯定得獎者長期奉獻專業，用心服務民眾，疫情期間也全力配合各項防疫工作。蔡總統指出，除了防疫工作，推動社會住宅、長照幼托的速度都要加快；也要積極培育高科技人才，讓台灣經濟、產業有更好的發展。

蔡總統致詞時表示，每年農曆春節前後，都會邀請「全國模範公務人員代表」來到總統府，除了要肯定得獎者的工作表現，更要表達政府的感謝。今天在座的同仁來自全國各地，不僅長期奉獻專業，用心服務民眾，在疫情期間，也全力配合各項防疫工作。

蔡總統說，她從資料中看到，這次有好幾位獲得表揚的同仁都非常努力推動防疫相關政策，包括推動振興「藝fun券」及協助辦理漁業紓困補助等。近來，國內出現新一波疫情，她要請大家繼續一起為防疫工作打拚，正因為有大家的努力，才能一起讓國家社會更好、更進步。

蔡總統舉例，今天的致詞代表、基隆市政府秘書長黃駿逸，協助市長擘劃基隆市港再生標竿計畫，落實中央前瞻基礎建設計畫，讓基隆持續地進步發展。除了地方的發展，這幾年政府也積極推動國會外交，提升台灣的國際影響力。立法院專責國際交流的處長吳慧玲，協助捷克韋德齊參議長到我們國會進行演說，這是立法院國際交流的重大突破。還有行政院科長林秋君，不僅建立機制引導地方政府推動性別平等，也開啟台灣和歐盟性別平權的合作交流，把台灣在性別議題的成就，推上國際舞台。

蔡總統也提到，教育部學前署副署長許麗娟是「0到6歲國家一起養」、公共化幼兒園3000班的政策推手，目前進度已經突破7成，預計明年會提前達標。少子女化是國家重大挑戰，她也請許麗娟和相關部會繼續努力，一起當家長的神隊友。還有警政署刑事警察局偵查員林宗賦，在這幾年來，偵破多起案件，包括幫派群聚鬥毆、妨害金融秩序以及跨境詐騙等刑事案件，表現非常亮眼。社會治安是國家很重要的事情，也是國人很重視的議題，請大家務必全力以赴。

蔡總統也特別介紹總統府辦事員卓佩怡，因為總統府常常要接待很多外賓，對英文文稿的要求比較高，卓佩怡就是機要室的「校對女王」，非常用心處理翻譯稿，「有她做文字把關，大家都很放心。在座的每一位同仁也和佩怡一樣，在各自的單位中扮演關鍵的角色，非常感謝大家的努力付出。」