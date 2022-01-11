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民進黨台南市黨部發5百元禮券 關懷資深黨員

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部主委潘新傳發5百元禮券關懷資深黨員。圖／民進黨南市黨部提供
民進黨台南市黨部主委潘新傳發5百元禮券關懷資深黨員。圖／民進黨南市黨部提供

民進黨台南市黨部主委潘新傳關懷資深黨員，去年起在春節前發送禮券給資深黨員，今年發送5百元禮券，並在今天啟動，資深黨員曾俊仁、蘇敏雄、呂耀聰、林榮昌、楊福成代表參加，由潘新傳將禮券致贈給黨員代表。

潘新傳表示，民進黨成立於1986年，當年白色恐怖的年代這些資深黨員義無反顧衝在第一線，感念這些創黨元老的努力，才會有現在民主台灣，今年延續去年的傳統，再次發送禮券，向這些對民主做出極大貢獻，敢於衝撞體制的民主前輩致最大的敬意。

擔任里長的曾俊仁表示，25歲就隨著長老教會派系參與黨外政治奮戰，從戒嚴時期打拚至今，從無黨拚到創黨，從有黨拼到全面執政，真的是一部血淚史；雖已70歲仍會為自己從年輕時堅持的理念繼續到處奔走。

執行長張孟暉表示，春節將至，潘新傳準備5百元禮券要送給之前參加「資深黨員回娘家活動」的資深黨員。禮券發送資格以1989年前入黨，一直在黨內奉獻的資深黨員為主，希望資深黨員能在過年前感受到市黨部暖暖的祝福與關懷，若要查看領取資格，請於上班日電洽台南市黨部，電話：06-2655120，領取至2月底截

禮券 民進黨 台南

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