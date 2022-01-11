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台加啟動「投資促進暨保障協議」外交部：深化夥伴關係

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院政務委員鄧振中。本報資料照，記者胡經周／攝影
行政院政務委員鄧振中。本報資料照，記者胡經周／攝影

我國行政院政務委員鄧振中與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng )昨天舉行雙邊視訊會談，並共同宣布我國與加拿大啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論。外交部今天表達高度歡迎與肯定，此象徵台加將進一步深化經貿投資夥伴關係。

外交部發言人歐江安上午在例行記者會表示，台加經貿關係密切，加拿大在去年重新檢視完成新版「投資促進暨保障協議」約文範本後，我國政府即積極促成本案的啟動。

伍鳳儀也在視訊會議中表示，加拿大致力深化與印太地區的貿易連結及經濟夥伴關係，而台灣是加拿大在印太地區的關鍵貿易與投資夥伴，雙方將在供應鏈、綠能、科技、創新、教育及原住民事務等領域加強合作。

歐江安說，外交部會積極配合行政院經貿談判辦公室，並與相關部會共同努力，儘早完成台加投資促進及保障協議，促進雙向投資，建立供應鏈韌性，共同振興疫後經濟，增進與理念相近國家的經貿連結。

加拿大 外交部 行政院

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