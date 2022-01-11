影／出兵助台？ 丁渝洲：美建國兩百年最大戰爭風險

政戰退伍軍人系統今天上午在台北國軍英雄館舉行建校70週年紀念會，前國安會秘書長丁渝洲表示，美國若介入台海戰爭，這將是美國建國兩百多年來最大的戰爭風險。

政戰學校今天舉行建校70週年紀念會，邀請國安會前秘書長丁渝洲、胡為真出席致詞，退輔會副主委李文忠也到場致意，會中並發布「政戰風雲路」專書，探討黃埔建軍與政工制度的緣起、工作理念與核心任務，並就過去七十年來的制度變革與任務轉型，分從國際、兩岸與國內各不同層面和視角，提出翔實考證與評析。

扁政府時期的國安會前秘書長丁渝洲在致詞時表示，台灣在美國與中共之間的戰略地位有很大落差，在美國眼中，台灣地位隨時在變，當美國與中國大陸關係緊張時，台灣價值才會提高。此外，依據國外新聞機構報導，台灣是全球最危險的地方，這並非恐嚇，而是告訴我們，台灣正處於一個非常嚴峻的時期。

丁渝洲說，他17年前曾經講過兩句話，第一句是「中共不會為了尋求統一而發動戰爭」；第二句話則是「中共會為了反台獨而不惜一戰」。在這樣的前提之下，台灣目前的戰略就是避免踩到紅線，要讓中共沒有出兵的機會，