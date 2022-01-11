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影／周春米宣戰屏東縣長初選 潘孟安請假站台喊話接棒

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
立委周春米今天上午在屏東市宣布參選，喊出「屏東向前，屏東好過日」，由在地力量陪同誓師出發，縣長潘孟安今天特別請假站台。 記者潘欣中／攝影
立委周春米今天上午在屏東市宣布參選，喊出「屏東向前，屏東好過日」，由在地力量陪同誓師出發，縣長潘孟安今天特別請假站台。 記者潘欣中／攝影

民進黨屏東縣長提名初選上演立委莊瑞雄周春米、鍾佳濱三強相爭局面，繼莊瑞雄上月22日率先宣布投入初選，周春米今天上午也誓師參選，喊出「屏東向前，屏東好過日」，公開表態「唯一支持周春米」的縣長潘孟安，今天特別請假站台。

周春米強調會以女性的細心、堅毅、溫柔和專業能力，延續潘孟安安居樂業的屏東，參選黨內初選，絕對是當仁不讓，義無反顧。

屏東縣長提名人選被民進黨列為黨內初選一級戰區，不僅有同是新潮流的立委鍾佳濱和周春米同室操戈，還有英系不分區立委莊瑞雄，現任屏東縣長潘孟安頻頻為周春米助勢，刻意營造縣政延續氛圍，地方政壇比喻為形同2017年高雄市長黨內初選陳菊力挺屬意人選的翻版。

潘孟安說，今天特別請假，因於公於私一定要來參加，這是艱難決定，手心手背都是肉，但要延續屏東價值，要交給對縣政熟悉、這幾年來惦惦做（台語）、願為屏東打拚、流汗的人，也要感謝周春米長期擔任法律顧問的協助；今天公開表態，即使萬箭穿心，也勇往直前，希望為屏東人帶來來望。

他說，民主政治就是透過初選來決定候選人，人民才是真正的頭家，他向所有屏東鄉親拜承諾並拜託，他會完成屏東縣長的任期和責任到今年任期結束，但作為有情有義的屏東人，作為負責任的屏東人，在這個時候，他還是要大力推薦，唯一支持周春米參選屏東縣長。

針對外界質疑周春米沒有選舉經驗和行政經歷，她特別說明，民主的可貴是人人有公平的競爭機會，基隆市長林右昌和新竹市長林智堅，證明選舉經驗不是參選的必要條件，有心和責任感更重要；對於接班、接棒說，在民主時代，取決於縣民是否認同；至於民進黨內縣長初選，參選記者會的支持者不分黨派出席，因縣長是全民的縣長。

對於周春米召開初選記者會，立委莊瑞雄祝福並希望屏東這次初選能建立黨內良性競爭的典範，但他說，「指定接班人不是屏東的傳統，與地方派系勾結更是屏東民主之恥」，從中二選區的結果，可看出台灣的民主素養有很大的提升，民眾對傳統吃銅吃鐵的地方派系是唾棄的，初選比的是價值、路線與操守，而不是妥協與利益交換， 堅信屏東縣民希望的是一個能堅持價值與理想的縣長，而不是一個為了贏得初選，無所不用其極，放棄理想與國民黨地方派系勾結。

鍾佳濱同樣給予祝福，希望圓滿順利，他說，民進黨初選過程各自爭取認同、大選團結對外，讓屏東的縣長由屏東縣民決定，仍是我們一貫的理念。

立委周春米今天上午在屏東市宣布參選，喊出「屏東向前，屏東好過日」，由在地力量陪同誓師出發。 記者潘欣中／攝影
立委周春米今天上午在屏東市宣布參選，喊出「屏東向前，屏東好過日」，由在地力量陪同誓師出發。 記者潘欣中／攝影
立委周春米（中）今天上午在屏東市宣布參選，喊出「屏東向前，屏東好過日」，由在地力量陪同誓師出發，縣長潘孟安今天特別請假站台。 記者潘欣中／攝影
立委周春米（中）今天上午在屏東市宣布參選，喊出「屏東向前，屏東好過日」，由在地力量陪同誓師出發，縣長潘孟安今天特別請假站台。 記者潘欣中／攝影
立委周春米今天上午在屏東市宣布參選，喊出「屏東向前，屏東好過日」，由在地力量陪同誓師出發，縣長潘孟安今天特別請假站台。 記者潘欣中／攝影
立委周春米今天上午在屏東市宣布參選，喊出「屏東向前，屏東好過日」，由在地力量陪同誓師出發，縣長潘孟安今天特別請假站台。 記者潘欣中／攝影

屏東縣 周春米 莊瑞雄

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