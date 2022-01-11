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黃珊珊入黨選北市長？柯文哲：市長沒有一定要有黨籍

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台北市長柯文哲。本報資料照片
台北市長柯文哲。本報資料照片

2022台北市長選戰，傳台北市長柯文哲有意讓副市長黃珊珊，以無黨籍的方式參選，民眾黨內有異見，認為運用黨資源卻不入黨；柯文哲今指出，到現在為止，黃珊珊也沒有去用到什麼黨的資源，市長層級沒有一定要牽涉到黨籍，例如大阪、東京市長都去政黨化。

柯文哲說，立委、總統選舉牽涉到國家定位、意識形態等，但一般來講，市長還是比較注重在每天民生，選市長層級沒有一定要涉及黨籍。

至於是否擔心引發黨內部矛盾？柯文哲說，「遇到在講」，但要尊重每個人意見，終究候選人自己還是最重要的因素。

針對台北市士林、北投選區民眾黨內出現雙姝對決，民眾黨可能會提兩席，柯文哲指出，台北市的主委說，給他一個彈性，就是「一次兩席」，檯面上還是因地制宜，打仗是勝選為主，要給前線指揮官以來最大的一個彈性，

至於是否用全民調？柯文哲指出，若只提名一個參選當然要全民調，全民調是最後的方法，但不見得每件事情都要全民調，會後續討論，一席有一席選法、兩席有兩席選法。

民眾黨立委高虹安等人傳出要選台中市長，柯文哲則說「都還在進行當中，沒有定案。」

柯文哲 北市 民調

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