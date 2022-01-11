表態參選台東縣長 前立委賴坤成：民進黨不能只有1個人

曾任立法委員、國大代表及台東市長的賴坤成，今天中午在臉書表態「 這一次換我來，台東縣長擬參選人」，他並說明現在黨內要提名，他必須表態，不能台東每次都只1個人出來選。

曾三度投入台東縣長選舉的立委劉櫂豪，被視為民進黨下屆提名熱門人選，對於賴坤成表態，記者去電沒有訊號，辦公室表示他正在搭飛機、暫無法回應。

賴坤成今天中午在臉書，貼出一張可愛個人公仔圖，標題寫著「這一次換我來，台東縣長擬參選人」，我的身高不高、很貼近這塊土地，我的耳朵是你嘴巴的高度，很容易傾聽妳的聲音，也清楚妳的瞭解、也瞭解你的明白。

賴坤成接受記者電訪時表示，民進黨接下來就要提名縣市長參選人，黨內有初選機制，他必須先表態自己有意願，並自己的選戰看法、對地方思考、建議，提給上面知道，而且民進黨在台東的選舉不能只有1個人。

賴坤成說，要參選這件事也有和劉櫂豪聯絡過，但劉已讀不回，他認為「如果參選是責任」，劉也承擔過這麼多次了，「這一次的責任就由我來擔亅，他當仁不讓、絕對勇於承擔。

人稱「霸告」的賴坤成是律師，台東縣第一位民進黨籍鄉鎮市長、首位民進黨籍台東縣立委，不僅在地方擁有相當知名度，因為個性隨和、不拘小節，長期為民服務地方風評亦佳，他和現任立委劉櫂豪， 是民進黨在台東最亮兩顆星，因此兩人常被說有「瑜亮情結」。