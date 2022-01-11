蘇黎世聯邦理工學院將台灣列中國範疇 外交部抗議

蘇黎世聯邦理工學院月初發布「中國—瑞士‎青年研究人員交流計畫」，計畫章程中將台灣與香港並列，畫入「中國」範疇。我外交部今天表示，對於台灣被不當被列入中國範疇及中國假藉學術交流之名行政治操弄之實，外表達強烈不滿與嚴正抗議。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，外交部注意到蘇黎世聯邦理工大學於1月發布「中國-瑞士‎青年研究人員交流計畫」，計畫章程竟擅自將台灣畫入「中國」範疇，在瑞士蘇黎世聯邦理工大學與中國教育部所屬國家留學基金管理委員會共同提供的獎學金，申請人必須同時向蘇黎世聯邦理工學院與中國教育部提交個人資料，並接受中國教育部的審查。

歐江安表示，本案原應是瑞士與中國雙方研究人員單純的交流合作，中國方面卻別有居心，蠻橫無理地將我國籍學者納入，企圖將學術交流政治化，居心叵測。中國不僅在其國內緊縮打壓言論自由，在國際社會也擴大對國際學術與交流活動的審查；例如孔子學院監控及威迫各校學術自我審查、中方脅迫國際刊物以不當名稱稱呼台灣，惡劣事例不勝枚舉，如今又藉獎學金交流計畫刻意打壓台灣為「中國」的一部分，令國人憤慨。

外交部表示，已指示駐瑞士代表處就近速洽蘇黎世聯邦理工大學，促校方勿落入中國蓄意設下的陷阱，進而損及台灣地位及我國學人權益。中國的霸權行徑日益激進且蠻橫，除經濟制裁挑戰國際貿易秩序外，又以學術審查機制限縮學術正常交流與運作。

外交部呼籲國際社會務須提高警覺、謹慎防範，也籲請國人及我國學術機構認清中國統戰本質，切勿令學術自由及學術殿堂的超然地位因此遭受戕害。