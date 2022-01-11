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龐建國12字訣別「不公不義的台灣，我生不如死！」

郝龍斌：龐建國受癌症所苦 又對國家和國民黨失望

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前立委龐建國。本報資料照片
國民黨前立委龐建國。本報資料照片

國民黨前立委龐建國上午驚傳墜樓身亡，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑表達哀悼，非常痛心；台北市前市長郝龍斌透露，龐近期受大腸癌所苦，又對當前的國家社會狀況與國民黨感到失望，今天聽到這個消息，「我真的很意外也很遺憾，我想他大概是太痛苦了才會選擇這種方式」。

郝龍斌說，他們最後一次通電話是兩個多星期前，龐建國身受大腸癌擴散之苦，龐當時告訴他現在鬥志還很好，全力跟病魔來對抗，但龐最近對這樣的社會現象和國民黨的狀況有點失望，這可能是讓他放棄繼續和病魔纏鬥原因之一，他這個病已經嚴重到大概是認為自己打不贏了。

郝龍斌表示，龐建國是一個非常優秀的學者和公職人員，龐在台大社會系教書時他們就認識。龐建國是「反共愛國聯盟」最年輕的成員之一，對國家社會有很強烈的使命感，後來出來從政，龐關心的議題除了國家認同外，也很關心弱勢和兩岸，曾任海基會副秘書長，也幫助許多公益團體和慈善團體，他們合作過很多次，是長期的理念相同的好友、同志。

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郝龍斌 國民黨 大腸癌

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