丁渝洲：中美關係一旦和緩 台灣在美心目中根本没價值

民進黨扁政府時期的國安會秘書長丁渝洲上午公開表示，台灣在美國與中共之間，地位有相當大落差，台灣主權是中國大陸最核心的國家利益，沒有絲毫妥協空間，但台灣在美國人心目當中，地位是隨時都在變的，美國與中國大陸關係緊張時，台灣價值就高，如同現在一樣；但美「中」關係一旦和緩，台灣根本沒有價值。他說，美國人不能忽視中國大陸對維護主權堅強的意志。

政戰退軍系統今天在台北國軍英雄館舉行建校70週年紀念會，現場邀請前國安會秘書長丁渝洲、胡為真出席致詞，退輔會副主委李文忠也出席致意。現場並發布「政戰風雲路」專書，内容紀錄政戰兵科發展史實，強調「國軍需要政戰」。

丁渝洲表示，中美一旦開戰，美國是否會參戰，他稱因問題複雜，他不知道答案，但美國若以軍事行動直接介入台海作戰，將是美國立國以來兩百多年最大一場戰爭、最大挑戰。

丁渝洲表示，台灣在美國與中共之間，有相當大落差，台灣主權是中國大陸最核心的國家利益，沒有絲毫妥協空間，但台灣在美國人心目當中，地位是隨時都在變的，美國與中國大陸關係緊張時，台灣價值就高，如同現在一樣；但美中關係一旦和緩，台灣根本沒有價值。他說，美國人不能忽視中國大陸對維護主權堅強的意志。

他說，美國現在面臨的是世界上軍事心理最強大的對手，96台海危機時美國航艦進入台灣海峽，當時中共毫無反應，不久美或炸彈誤擊中共南斯拉夫大使館，傷透中國人民的心，中共因此全力投入建軍備戰工作，廿年來建軍速度飛躍式進步，美國在台海的軍事優勢已發生重大改變，美國不應低估中共人民解放軍的實力。

他進一步表示，台海戰爭若發生，將是當前世界上兩強之戰，分出勝負是多麼慘烈，他不曉得美國，但他了解中共為維護主權會付出一切代價，爭取勝利，包括死傷幾十萬人在所不惜，但反觀美國，這場戰爭美能打多少時間？付出多大軍費？最重要的是能付出多少傷亡，這些亡會否獲徥美國人民支持？美國人會審慎思考這項風險。

他呼籲國軍，我國要加強不對稱作戰能力、加強幹部訓練，運用政治作戰提升競爭力，軍民團結一致，嚇阻敵人，「自己的國家自己救」。但兩岸主者不要誤判情勢，因兩岸同文同種、炎黃子孫，雙方領導人應以生為念，以善意、耐心與和平手段解決兩岸關係，這是兩千三百萬人民的心聲。

丁渝洲同時呼籲，軍隊國家化，他說提起此事是因為當前政治環境險惡，從未像當前如複雜，國家認同產生問題、統獨紛爭、政黨惡鬥，種狀況下軍人很為難，因此希望國軍幹部特別是政戰幹部，嚴守自己的立場，遵守憲法，效忠國家，保持中立，國軍真正作到國家化，才能奠定國家安全與社會安定。